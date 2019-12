Raccolta a favore di Vicofaro, sabato 28 dicembre

Altre notizie brevi

martedì, 24 dicembre 2019, 15:16

Sabato 28 dicembre ore 16,30 nello studio del pittore lucchese Fabrizio Barsotti in via del Fosso 153, per scambiarsi gli auguri di buone feste. Sono invitati pittori, amici per riparlare dei Fossi dell'Arte 2020.

martedì, 24 dicembre 2019, 11:44

Arrivi e partenze tra i medici di famiglia sono in calendario per le prossime settimane a Lucca. In particolare dal 31 dicembre 2019 cesserà il proprio incarico la pediatra Adele Celeste Rosalia Riotta (Ambito Lucca). Sarà sostituita dalla dr.ssa Simi Francesca, alla quale è stato attribuito un incarico provvisorio.

lunedì, 23 dicembre 2019, 17:33

"Dotazione pubblica dei mezzi di soccorso, auto sanitaria pubblica, dipendenti del servizio sanitario nazionale, con la presenza di un soccorritore avanzato e presenza in tutti gli organismi di controllo, valutazione e formazione di tutti gli attori del servizio di emergenza urgenza, compresi gli infermieri: un risultato affatto scontato, al quale...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:03

La Lucchese 1905 comunica di aver ceduto l'attaccante Nicola Falomi al Cannara, formazione umbra militante nel girone E di serie D.

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:03

Si comunica che domenica 29 dicembre con inizio alle 14,30 allo stadio Porta Elisa la Lucchese sosterrà un allenamento congiunto con lo Scandicci, formazione attualmente al 3° posto nel girone E di serie D.

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:29

Come comunicato a inizio anno e stampato sui calendari di raccolta distribuiti durante tutto il 2019, nel periodo delle feste di Natale la raccolta rifiuti potrebbe subire qualche variazione sul giorno di conferimento, diversa da Comune a Comune. A ricordarlo è l’azienda Ascit S.p.A.

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:10

A partire dalla seconda metà di gennaio prenderanno il via ad Artè i laboratori teatrali di avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale promossi dall'associazione 'Improvvisattori Lucca' in collaborazione con il Comune. I laboratori si terranno il mercoledì dalle ore 21.00 per gli adulti e dalle ore 17 per i più giovani.

lunedì, 23 dicembre 2019, 12:56

Dopo un periodo di pausa e altri lavori musicali, Stefano Nottoli torna sulle scene con il suo 'Lo chiamavano Parafango' e lo fa a Montecarlo, il 28 dicembre alla ex Chiesa della Misericordia (via Cerruglio).

lunedì, 23 dicembre 2019, 12:56

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che venerdì 27 dicembre saranno chiusi al pubblico gli uffici del Dipartimento di prevenzione di Gallicano (compreso Castelnuovo), Bagni di Lucca e Capannori.

lunedì, 23 dicembre 2019, 12:55

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che l'ambulatorio di medicina sportiva della cittadella della salute al Campo di Marte di Lucca rimarrà chiuso a partire da oggi, lunedì 23 dicembre, fino a martedì 31 dicembre 2019 compreso.