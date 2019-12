“Sardine in Piazza”, emessa ordinanza di divieto vendita bevande in contenitori rigidi

venerdì, 6 dicembre 2019, 13:21

In occasione della manifestazione “Sardine in Piazza”, la questura di Lucca ha richiesto al comune l'emissione di un'ordinanza per il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori rigidi dalle ore 14:00 alle 20:00 di domani, sabato 7 dicembre. Il divieto riguarda i titolari di esercizi commerciali fissi o ambulanti in piazza San Martino, via del Molinetto, Corso Garibaldi ( fra via del Molinetto e via Vittorio Veneto), via San Girolamo, via Vittorio Veneto (fra via Carrara e piazza Napoleone), piazza Napoleone, piazza del Giglio, piazza XX Settembre, piazza San Giusto, piazza San Giovanni, via del Battistero, via del Duomo. Negli stessi orari è inoltre vietato introdurre contenitori rigidi in piazza San Martino e piazza Antelminelli.