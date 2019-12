Scuola aperta all’istituto Carrara-Nottolini-Busdraghi

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:08

Sabato 14 dicembre gli alunni delle terze medie della Provincia potranno recarsi presso le sedi dell’IIS Carrara-Nottolini-Busdraghi per conoscere gli indirizzi didattici e le proposte del Piano dell’Offerta Formativa specifica per i tre indirizzi: Economico, Geometri e Agrario. I docenti faranno poi visitare l’Istituto e i laboratori, spazi fondamentali per la formazione tecnica.

Questi gli orari delle tre sedi:

ISTITUTO CARRARA - Viale Guglielmo Marconi 59 (Indirizzo Economico), dalle 16 alle 19

ISTITUTO NOTTOLINI – Via Barsanti e Matteucci 136 ( Indirizzo Geometri - Costruzioni, Ambiente e Territorio), dalle 15.30 alle 18.30.

ISTITUTO BUSDRAGHI - Via Giovanni Gallesi Mutigliano - (Indirizzo Agrario), dalle 15 alle 18.

Sabato 14 dicembre, inoltre, nelle tre sedi avverrà la consegna dei diplomi a tutti gli alunni che hanno superato l'Esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019.

La cerimonia sarà così regolamentata: dalle 8.45 alle 9.45 saranno consegnati i diplomi agli alunni dell'Agrario presso la sede del Busdraghi di Mutigliano, dalle 10.30 alle 11.00 nella sede del Nottolini saranno consegnati i diplomi agli alunni dell'ITG e dalle 11.30 alle 12.30 presso la sede Carrara saranno consegnati i diplomi agli alunni dell'ITC.

La consegna avverrà alla presenza degli alunni che stanno frequentando la classe quinta e di quanti, familiari e mici, intendano partecipare.