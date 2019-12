Seminario a Lucca sui corrispettivi elettronici

sabato, 14 dicembre 2019, 17:33

I responsabili fiscali della Cna di Lucca saranno i relatori dell’incontro previsto per lunedi 16 dicembre nella sede dell’associazione di via Romana, per parlare del nuovo obbligo per le imprese di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Una normativa che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e che rappresenta davvero una novità epocale per tutte le imprese che oggi emettono scontrini o ricevute fiscali cartacee.

E sono proprio queste ultime quelle maggiormente interessate da questo provvedimento, che ne sancisce l’eliminazione, aziende che non potranno limitarsi ad emettere una ricevuta fiscale, ma dovranno rilasciare un diverso documento commerciale, oltre a dover comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli scambi commerciali con i privati. Pertanto le aziende che emettono scontrino o ricevuta fiscale dovranno dotarsi, oltre che di una connessione alla rete internet, anche di idonei sistemi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (registratori di cassa telematici).

Ed è appunto per informare adeguatamente tutte le imprese sulle novità introdotte dalla nuova norma che la Cna ha organizzato un seminario gratuito per lunedi prossimo nella propria sede di Lucca, a partire dalle 17,30.

Interverranno Daniele Benassi, vice presidente Cna Lucca, Brunella Bini, direttore del Caf Cna Lucca e Cristina Antonetti, responsabile fiscale Caf Cna Lucca. Al termine sarà dedicato un ampio spazio alle domande dei partecipanti.

Il seminario è gratuito, ma si prega di confermare la presenza tramite email a info@cnalucca.it o telefonicamente alla segreteria dell’associazione al n. 0583 4301114.