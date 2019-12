Si presenta "Colleghi & Carogne" romanzo di Marco Innocenti

Altre notizie brevi

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:46

Approvata in Giunta comunale nei giorni scorsi la delibera riguardante il progetto di fattibilità per il primo lotto una nuova strada che collegherà la via Sarzanese (SR 439) alla via Pisana Vecchia (SS 12 del Brennero) interessando direttamente le frazioni di Nave, Sant'Angelo.

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:30

Dopo le tappe di Firenze e Pistoia il Forum della sostenibilità arriva a Lucca. Appuntamento dalle 17 alle 20 di martedì 17 dicembre presso Villa Bottini in via Elisa 9. Il Forum territoriale - sui social #ToscanaSostenibile - prevede cinque i tavoli di discussione aperti alle idee e ai suggerimenti...

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:25

Luca Menesini, sindaco di Capannori e già presidente della Provincia di Lucca da settembre 2015, si conferma alla guida dell'ente di Palazzo Ducale conquistando 55685 voti ponderati, quindi quasi 4000 voti ponderati in più (furono 51716) rispetto alle consultazioni provinciali di quattro anni fa, mentre l'avversario Alberto Stefano Giovannetti (sindaco...

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:23

Nuovi incontri con i cittadini per Lucca SIcura, il progetto, promosso dall’amministrazione comunale e cofinanziato dalla Regione Toscana, che porterà più agenti nei quartieri e nelle zone periferiche del territorio.

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:14

L’Istituto Comprensivo Lucca 3 martedì 17 dicembre presenta il concerto di Natale. L'appuntamento è per le 18.30 presso l’Auditorium di San Romano.

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:01

La candidatura di Alberto Giovannetti come candidato del centro destra e del mondo civico alle elezioni provinciali di Lucca ha portato la coalizione ad ottenere 5 rappresentanti. Uno in più rispetto al mandato precedente. E' questo il dato che, secondo me, deve emergere come deve emergere la compattezza del centro destra.

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:37

Mercoledì 18 dicembre alle ore 9 al teatro Artè di Capannori si svolgerà la seconda edizione del convegno sulle politiche di contrasto alla povertà dal titolo "L'equipe multidisciplinare nel reddito di cittadinanza" promosso dal Comune di Capannori come ente capofila nell'ambito della Piana di Lucca (Comuni di Capannori, Lucca, Altopascio,...

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:48

Mercoledì 18 dicembre alle 21.00, all’auditorium parrocchiale di via Fratelli Cervi a Sant'Anna, si terrà un’assemblea per illustrare i nuovi progetti per il quartiere. L'amministrazione Tambellin investirà infatti ulteriori risorse (760.000 euro derivanti dalle economie dei lavori Piu) per estendere la riqualificazione in atto dei Quartieri Social, con interventi su...

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:19

"Siamo preoccupati per il futuro della Fabio Perini Spa, i cui investimenti non sembrano dare i frutti previsti, come nel caso di Industria 4.0. E' necessario che l'azienda presenti quanto prima un serio e dettagliato piano industriale".

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:11

Alle elezioni provinciali grande successo per il centrodestra, che ottiene dei risultati al di sopra delle aspettative: Menesini, la cui vittoria dato il sistema elettorale era scontata, governerà infatti solamente con due consiglieri.