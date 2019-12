Si presenta il film "Il Bambino è il Maestro"

sabato, 7 dicembre 2019, 11:34

Al teatro Manzoni a Massarosa, martedi 10 dicembre alle 20:30, Istituto Comprensivo Lucca 5, Istituto Comprensivo di Porcari, Istituto Comprensivo Lucca 7, Istituto Comprensivo Lucca 6, Istituto Comprensivo Massarosa1, Istituto Comprensivo Don Milani di Viareggio, Nido Comunale Mafalda di Camaiore e Associazione Nazionale Senza Zaino presentano il film: "Il Bambino è il Maestro".

Introduce Primetta Bertolozzi già dirigente scolastica. Guida alla visione a cura di Marco Orsi, dirigente scolastico presidente dell’associazione Senza Zaino. Dopo la proiezione seguira’ un breve dibattito.

IL FILM

Da poco diventato padre, Alexandre si interroga su quale sia il migliore metodo educativo per la sua prima figlia. Interessandosi al metodo Montessori, si decide a fare ricerca sul campo e posiziona la macchina da presa sui banchi della scuola Jeanne d'Arc di Roubaix, istituto che per primo in Francia l'ha adottato. Qui segue, una per una, le peculiari tappe d'apprendimento di ventotto bambini, che frequentano la classe del maestro Christian Maréchal. Tale osservazione si rivela una formidabile catena di scoperte positive e incoraggianti. La prima è che, come sostenuto dalla famosa pedagogista, il bambino "tende naturalmente a lavorare" e questo suo istinto va incoraggiato e favorito. Infatti mentre il suo interesse per gli enunciati orali è difficile da mantenere, quello per l'attività manuale riesce a trattenere la sua concentrazione.Sono esercizi di vita pratica e sensoriali che l'educatrice intende come propedeutici a scrittura, lettura e calcolo. Azioni che trovano la loro compiutezza tramite la ripetizione, l'osservazione, l'approccio tattile ai materiali didattici, che fanno da strumento per la comprensione di concetti astratti (come nel caso delle lettere dell'alfabeto, disegnate su tavolette di legno). Sulla base di queste e altre deduzioni, Montessori sostiene in ultima analisi che la società intera abbia tutto da guadagnare dal bambino, a patto che sia messo nelle condizioni di conquistare autonomamente la propria libertà.