Si presenta il nuovo romanzo di Martino De Vita "Il machete dei Mai-Mai"

Altre notizie brevi

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:50

Sabato 14 dicembre nella chiesa di San Donnino a Marlia, a partire dalle ore 16.30, si terrà l'evento 'Luci e note del Natale in San Donnino'. In programma l'inaugurazione del presepe realizzato da Fabio Vellutini e a seguire il 'Concerto di Natale' a cura della Filarmonica 'A .Catalani' di Marlia,...

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:08

Sabato 14 dicembre gli alunni delle terze medie della Provincia potranno recarsi presso le sedi dell’IIS Carrara-Nottolini-Busdraghi per conoscere gli indirizzi didattici e le proposte del Piano dell’Offerta Formativa specifica per i tre indirizzi: Economico, Geometri e Agrario.

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:02

La Toscana, storicamente, si caratterizza per una presenza numerosa ed estesa a tutto il territorio di una attività di volontariato che ha delegato nel settore dei trasporti sanitari la propria rappresentanza a tre associazioni: Anpas, Croce Rossa e Misericordie.Nelle strutture a loro associate operano non solo i volontari; vi sono...

giovedì, 12 dicembre 2019, 09:27

Sabato 14 dicembre i docenti dell’Istituto sono lieti di incontrare le famiglie nella giornata dell’OPEN DAY, per la presentazione della scuola ai genitori degli alunni per l’iscrizione all’anno scolastico 2020-21. E’ un momento importante di integrazione scolastica, dove gli insegnanti inviteranno a visitare la scuola e presenteranno l’offerta formativa rispondendo...

giovedì, 12 dicembre 2019, 09:25

Si intitolano “La ballata di Benty Breight” e “Layla nel regno del re delle nevi” e sono due libri che domenica 15 dicembre prenderanno vita grazie all’illustratore dei due volumi, Davide Panizza, e al narratore, Andrea Visibelli.

giovedì, 12 dicembre 2019, 09:18

Il 15 dicembre le 10 assemblee territoriali toscane di Potere al popolo! andranno al voto per decidere se e come partecipare alle elezioni regionali del 2020: da soli o in una lista unitaria alternativa a centrosinistra e centrodestra.

mercoledì, 11 dicembre 2019, 16:57

A conclusione del quarto anno di attività, sabato 14 dicembre alle ore 17:30 “Agorà della scienza” propone nell'auditorium della Biblioteca Civica (piazza dei Servi) un incontro dal titolo “Conversazione a due voci su identità culturale, unità e diversità umana”: un confronto fra il genetista Giovanni Destro Bisol dell’Università “La Sapienza”...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 16:57

Sarà presentato sabato (14 dicembre) alle 17,30 il nuovo libro di Paolo Del Debbio "Cosa rischiano i nostri figli" edito da Piemme.L'evento si svolgerà nel salone del provveditorato degli studi in piazza Guidiccioni nel centro storico.

mercoledì, 11 dicembre 2019, 16:07

Sabato 14 dicembre a partire dalle ore 9, al Grand Hotel Guinigi di Lucca, si svolgerà la quindicesima giornata di vestibologia pratica, con iscrizioni giunte anche quest’anno da tutta Italia.

mercoledì, 11 dicembre 2019, 16:00

Nella giornata di venerdì 13 dicembre 2019, ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e invocata contro tutte le malattie degli occhi, all’ospedale “San Luca” di Lucca si svolgeranno alcune importanti iniziative, con l’organizzazione della struttura di Oculistica di Lucca.