Testaferrata in consiglio: "Siano rispettate le minoranze"

giovedì, 19 dicembre 2019, 19:38

"Siano rispettate le minoranze che siedono in questo consiglio, come, tra l'altro, ha richiesto in questi giorni il presidente Mattarella". Lo ha dichiarato il consigliere comunale Simona Testaferrata in apertura del consiglio comunale.



"É grave - ha affermato - il fatto che martedì sera è avvenuto via social per mano dell'assessore Mammini, mentre il consiglio comunale stava discutendo del Piano Operativo, tra l'altro materia dell'assessore e mentre le opposisizioni intervenivano, l'assessore postava su fb una frase sprezzante, alla richiesta del capogruppo Santini di chiedere scusa l'assessore ha risposto di non vergognarsi".



"Ho notato - prosegue Testaferrata - risatine dalla parte della maggioranza. Avrei preferito sentire la voce del sindaco a quel punto chiedere scusa a nome di chi non volesse farlo. Lanciare il sasso e nascondere la mano è sinonimo di codardia o peggio ancora di non aver contenuti per combattere attraverso una dialettica politica le proprie opinioni. Dietro la tastiera diventano tutti dei leoni ma nella vita reale poi dimostrano tutt'altro. A novembre si è tenuto il consiglio dei ragazzi ed è emersa la nostra attenzione verso i social che potevano esser pericolosi per i ragazzi e qualora gli stessi avvisassero situazioni sgradevoli abbiamo consigliato loro di rivolgersi agli adulti per essere aiutati, ma se poi gli adulti danno messaggi sbagliati e quei messaggi arrivano da chi ha serie responsabilità verso i cittadini allora la situazione è grave, quindi anche in consiglio ci sono i bulli? Minimizzare sempre non è giusto ma in questa epoca dove tutto è relativo e fluido e" il che vuoi che sia "è un mantra per non prendere posizioni allora sì che dobbiamo riflettere. E dobbiamo riflettere soprattutto sull'uso dei social che possono essere molto utili se saputi usare ma allo stesso tempo possono diventare armi cariche in mano a gente che non ha la minima idea del male che puo' fare oppure ce l' ha e va bene così!"



"Noi; ognuno a suo modo - conclude -, con le proprie convinzioni,siamo qui per fare il bene della città, lo scontro può esistere ma solo sulle questioni oggettive e reali della città. Accettare l errore commesso e chiedere scusa è una forma di correttezza che ci saremmo aspettati, un bagno di umiltà non fa mai male, fa crescere rende consapevoli ma questa dote l'altra sera qui in consiglio comunale non è stata sfoderata".