Toscana 2020: PalP decide!

giovedì, 12 dicembre 2019, 09:18

Il 15 dicembre le 10 assemblee territoriali toscane di Potere al popolo! andranno al voto per decidere se e come partecipare alle elezioni regionali del 2020: da soli o in una lista unitaria alternativa a centrosinistra e centrodestra.

A Lucca l'appuntamento è alla Casa del Popolo Lucca (via dei Paoli 22, Capannori) dalle ore 10 alle 19. Nell’occasione sarà anche possibile formalizzare le adesioni individuali a Potere al Popolo portando con sé un documento di identità e la quota di adesione di 10 euro.

Gli aderenti potranno votare le seguenti possibilità esplorate nei mesi scorsi dal coordinamento regionale e discusse in ogni singola assemblea territoriale:

- SE ANDARE O MENO ALLE ELEZIONI REGIONALI;

- SE ANDARE IN ALLEANZA O DA SOLI E CON CHI ANDARE (ad ora abbiamo ricevuto proposte da Sì Toscana a Sinistra e dal Pci)

