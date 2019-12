Tpl, Baccelli (Pd): "Sentenza apre nuova fase per la Toscana, all'insegna dell'efficienza e della sostenibilità"

venerdì, 13 dicembre 2019, 14:26

"Con la sentenza del Consiglio di Stato sull'assegnazione del trasporto pubblico locale si avvia con certezza una nuova fase per la mobilità della nostra regione. Una fase all'insegna del rinnovamento del parco mezzi e dell'efficientamento del servizio in tutto il territorio regionale già avviati negli ultimi due anni grazie al buon lavoro portato avanti dai gestori locali, e della garanzia occupazionale per gli oltre cinquemila addetti del settore. La sentenza mette la Regione in condizione di stipulare un contratto definitivo con Autolinee Toscane e sancisce una buona condotta dell'ente. Sarà nostro obiettivo migliorare il trasporto pubblico rendendo la vita dei passeggeri, pendolari o occasionali, più semplice e più comoda: con il gestore unico arriveranno 2100 autobus nuovi, ecologici, che andranno ad aggiungersi ai 400 rinnovati negli ultimi anni con la firma del contratto ponte, messo in piedi dalla Regione in attesa della soluzione definitiva sul nuovo gestore. Inoltre, saranno installate paline intelligenti, ci sarà la possibilità di pianificare il viaggio con delle app o dal web e sono previsti anche mezzi per il trasporto delle bici. Il gestore unico permetterà ai cittadini e agli enti locali di avere una garanzia su qualità e capillarità del trasporto; peculiarità dalle quali dipende l'accessibilità dei territori, anche quelli più marginali, e la spinta verso l'abbandono del mezzo privato con l'obiettivo di incoraggiare una mobilità sempre più sostenibile". È quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Ambiente e territorio a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sulla gara regionale sul Tpl.