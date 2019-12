USL Toscana nord ovest: sul canale aziendale YouTube si parla di sanità “smart”, diabete (Livorno) e Promozione dell’attività fisica (Lucca)

Altre notizie brevi

Domenica 8 dicembre, alle ore 18.00, nella chiesa di SS. Maria Assunta e Giovanni Evangelista a Marlia si terrà il 'Concerto dell'Immacolata- Insieme verso Natale'. Ad esibirsi saranno la Corale 'Santa Cecilia' di Marlia diretta da Carlo Pucci, la Filarmonica 'A.Catalani' di Marlia diretta da Silvio Bernardi e il coro...

Acque SpA comunica che per un’assemblea del personale, mercoledì 11 dicembre, il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini n. 5) rimarrà chiuso la mattina e sarà aperto a partire dalle ore 13.30.

Arrivano gli incentivi per la trasformazione dei caminetti in termocamini e per l'acquisto di biotrituratori.

Produzione a picco, aziende agricole e frantoi in ginocchio: i dati raccolti da Confagricoltura al termine della raccolta delle olive si sono rivelati ben peggiori delle già nefaste previsioni. "Basta un numero per descrivere la situazione drammatica - dice Orlando Pazzagli, presidente della sezione olivicoltura di Confagricoltura Toscana -.

La navetta gratuita Tandem che collega Marlia a San Leonardo in Treponzio passando per il centro di Capannori funziona. Il servizio lanciato poco più di un mese fa dall'amministrazione Menesini e gestito da Ctt Nord in collaborazione con Vaibus, Club e l'ufficio trasporti della Provincia di Lucca ogni giorno è...

In occasione della manifestazione “Sardine in Piazza”, la questura di Lucca ha richiesto al comune l'emissione di un'ordinanza per il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori rigidi dalle ore 14:00 alle 20:00 di domani, sabato 7 dicembre.

Il MoVimento 5 Stelle presenta il team 'giustizia e affari istituzionali'. Domani alle ore 10 presso il Pub 'Prodotto non conforme' in via Vecchia Pesciatina 150 a Capannori (LU), il MoVimento 5 Stelle presenterà il team 'giustizia e affari istituzionali'.

«Sono balzate dalle 281 del 2014 alle 566 del 2018 le predazioni da lupo denunciate dagli allevatori toscani. Aumentano anche le aziende colpite, passete da 155 a 225. L'erogazione degli indennizzi procede invece con fatica, dal momento che neppure le richieste 2014 risultano ad oggi ancora del tutto liquidate e...

Domenica (8 dicembre) dalle 8 alle 19.30 torna l’appuntamento tradizionale con il mercato straordinario di Sant’Anna in viale Puccini, in collaborazione con il Comune di Lucca, Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Saranno circa 80 gli operatori ambulanti del mercato di Lucca con molte merceologie presenti: non...

Domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, Porcari si appresta a vivere una giornata di grande significato. Si concludono infatti le celebrazioni per i 100 anni dall’arrivo dei Padri Cavanis in paese.