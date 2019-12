Via per Camaiore chiusa a singhiozzo per riprese RAI TV

martedì, 10 dicembre 2019, 12:54

La strada provinciale n. 1 Francigena (via per Camaiore) sarà chiusa ad intervalli di 10 minuti per un massimo di due ore in un giorno compreso tra domani – mercoledì 11 dicembre - e sabato 14 dicembre, in località Cappella, per consentire le registrazioni video di una puntata del programma televisivo della Rai "Easy Driver" durante il quale vengono presentate le novità automobilistiche con l'illustrazione di nuovi modelli sul mercato.

La sospensione temporanea è prevista nell'arco temporale dalle 8.00 alle 16.00 ed avverrà in località Cappella in un tratto della Francigena lungo circa 3 km in direzione S. Martino in Freddana, quindi nel senso di marcia Lucca – Camaiore.

La riprese Rai – come si può immaginare legate soprattutto alle condizioni meteo - avverranno sotto il controllo vigile degli agenti della Polizia Stradale, mentre il provvedimento di sospensione temporanea della circolazione è stato trasmesso dalla Provincia al Comune di Lucca e alla Polizia municipale per quanto di competenza.

Il programma "Easy Driver" è spesso girato nei luoghi storici della penisola italiana e le ultime edizioni sono sempre più rivolte alla diffusione delle innovazioni tecniche mirate al risparmio dei consumi e alla tutela dell'ambiente. La conduttrice Rai è Margherita Adamo che ad ogni puntata del programma viene affiancata da un pilota collaudatore.