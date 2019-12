Visita guidata 'Il gusto nell'arte, l'arte del gusto'

Altre notizie brevi

Un impegno per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio che, complessivamente, supera i 15milioni di euro.

Venerdì 6 dicembre alle 17 presso l’auditorium del Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino, 7 - a Lucca – ad ingresso gratuito- avrà luogo la conferenza “Buone relazioni per una mente resiliente - Sana alimentazione per una buona costituzione” che sarà tenuta dalla Dott.ssa Emanuela Giannotti (psicologa-psicoterapeuta specializzata in...

Si è costituito a Lucca il gruppo Lucca in Azione, la sezione cittadina del nuovo partito Azione fondato da Carlo Calenda sulla scia di Siamo Europei.

Giovedì 5 dicembre alle ore 21.00 nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano è in programma il secondo incontro della rassegna letteraria 'Il territorio racconta'. In programma la presentazione del libro di poesie 'Mi rotola il vento' di Marisa Cecchetti (Giovane Holden Edizioni).

Si intitola “Uomini e sogni” il nuovo libro di Vincenzo Marsili, che sabato prossimo (7 dicembre) sarà presentato dall'autore, accompagnato dal sindaco Alessandro Tambellini, a Luccalibri.

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Lunario creato dall’artista Gavia a favore dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca.

Mercoledì 4 dicembre, alle 16.30, nei locali del centro Chiavi d'Oro, il chitarrista Giulio D'Agnello e il cantante Andrea Lombardi interpretano Le canzoni della tradizione toscana e non solo.

La Lucchese comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Fiuggi, formazione militante nel girone F di Serie D, il portiere Andrea Fontanelli, classe 1996.

"Se il bilancio del teatro del Giglio di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non è per nulla soddisfacente, non è certo colpa dei lavoratori che, quindi, non devono essere penalizzati economicamente." "Questa, in sintesi - prosegue il consigliere - la situazione creatasi che...

«Dopo le piogge delle scorse settimane, nella scuola elementare di Spianate l’attività didattica procede in assoluta assenza di manutenzione mentre porzioni di soffitto continuano a cadere, l’intonaco si sbriciola e l’accesso ad aule, scale e corridoi è inibito ove necessario con barriere approntate alla bell’e meglio affiancando le sedioline degli alunni.