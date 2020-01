950 anni della Cattedrale di Lucca: ciclo di conferenze "Dieci secoli di arte in San Martino"

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:47

Per il ciclo di conferenze "Dieci secoli di arte in San Martino" Giulio Ciampoltrini con "La prima cattedrale e l'edilizia religiosa a Lucca nell'Alto Medioevo" venerdì 7 febbraio ore 17 al Museo di Villa Guinigi in Via della Quarquonia, Lucca.