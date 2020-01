A febbraio torna il Carneval Paganico con quattro domeniche di festa e divertimento

martedì, 28 gennaio 2020, 16:52

Quattro domeniche di divertimento il 2, 9, 16 e 23 febbraio con il 'Carneval Paganico' promosso dall'associazione di volontariato Carneval Paganico, in collaborazione con il Comune. Il paese di Paganico si vestirà a festa con maschere e coriandoli a partire dalle ore 14.30 (ingresso libero) per accogliere grandi e piccini e rivivere insieme il magico momento di gioia del carnevale in un luogo a misura di bambino. Ricco il programma della manifestazione: musica, balli, carri allegorici, mostra dei disegni delle scuole primarie di Lunata e Capannori, sfilata mascherata dei bambini della scuola dell'infanzia di Colognora, esibizioni di ballo e i caratteristici e immancabili frati.

Ospite d'onore di tutte le domeniche sarà Samuele Rossi che farà divertire i presenti con i suoi spettacoli e gare di barzellette e la sua originale bravura, tale da avergli permesso di arrivare al palco di Zelig Factory.