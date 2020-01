Al Mem si parla di Matilde Serao, Miriam Mafai e della Rete Gi.U.Li.A (Giornaliste Unite Libere e Autonome)

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:45

L'Associazione Toscana Volontari della Libertà organizza venerdì 31 gennaio presso San Micheletto a Lucca alle ore 10,30 un incontro sulla storia del Campo di concentramento di Ravensbrück, che accolse solamente donne. Durante l'evento aperto alle scuole cittadine della Provincia di Lucca, sarà proiettato un documentario al termine del quale la Prof.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:08

Sabato 18 gennaio, alle 21, Quelli del Progettino presentano "E' tutto un gioco di letteratura", drammaturgia e regia di Nicola CosentinoUna classe in cui regna poca voglia di studiare, una professoressa particolarmente puntigliosa,applica un metodo in cui musica e parole si fondono e si confondono per cercare di ricordare alcune...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:51

Riaperto all'Urp di via del Moro lo Sportello per l'immigrazione.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:06

Wedding Open Day, una giornata nella bellissima location lucchese di GreenheART, collocta all'inteno di un vero e proprio garden, per presentare alle future coppie di sposi i migliori fornitori per rendere magico e unico il loro matrimonio.Domenica 19 gennaio dalle 15:00 alle 20.00 - Ingresso libero, a disposizione dei visitatori...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:21

Si inizia sempre dalle cose semplici per poi passare a quelle più complesse. E' quello che si propone OIKOS, Associazione di Promozione Sociale, nel proporre, anche quest'anno, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Comune di Lucca, il Laboratorio formativo sulla riparazione e il restayling...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:50

Aggressione omofoba, LuccAut sabato in piazza ad Altopascio. "Tutta la cittadinanza, tutte le associazioni e le istituzioni che credono nel rispetto e nell'accoglienza siano al nostro fianco". Un momento di ritrovo in piazza, per dire basta a omofobia, bifobia e transfobia.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:50

Nuovo appuntamento nel salotto artistico letterario di Villa Le Sughere in località Conti 15 a Marginone di Altopascio per la presentazione del libro “Sopra il cielo oltre le stelle” (editore: I Libri di Pan) di Floriano Ansani.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:47

"Come ampiamente prevedevamo - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - il Pd ha bocciato la nostra mozione che, tra le altre cose, chiedeva di togliere, o quantomeno mitigare la sanzione imposta dall'Asl al primario d'oculistica del San Luca di Lucca."

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:30

È stata approvata nel corso della seduta del Consiglio regionale di ieri la mozione che il consigliere regionale Pd Stefano Baccelli aveva presentato a seguito della protesta del personale scolastico in appalto avvenuta a novembre a Firenze.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 09:20

Sabato 18 febbraio, dalle 9 alle 13, presso il Parco Scientifico di Capannori a Segromigno in Monte, via Nuova 44/a si svolgerà un incontro pubblico per svolgere un primo bilancio di 10 anni di attività del Centro di Ricerca Rifiuti Zero istituito nel 2010 dal Comune di Capannori.