Al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio va in scena il primo appuntamento teatrale

martedì, 28 gennaio 2020, 15:37

Nell'ambito della rassegna teatrale Anspi Saltocchio 2020, organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, sabato 1 febbraio alle ore 21.15 al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio va in scena il primo appuntamento teatrale. Ad esibirsi sul palcoscenico sarà la compagnia dei "Giovani Comici Rughesi" che proporrà la divertente commedia "Historye Porcariensis". L'ingresso è libero.

La rassegna teatrale proseguirà il 07/03/20 con la commedia comica in vernacolo livornese "Per ir bene di famillia" della compagnia teatrale Gli Sciagattati di Livorno e terminerà il 02/05/20 con la commedia in vernacolo lucchese "Te la do io la cura" della compagnia teatrale Un Prato di Marlia.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero e rappresentati alle ore 21.15 presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio.