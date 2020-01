Al via la campagna di tesseramento FIAF per il 2020

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:09

La FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche,associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, invita associazioni, club e singoli fotoamatori a tesserarsi, o a rinnovare il proprio tesseramento, per l’anno 2020, un anno di grande importanza per la Federazione e ricco di appuntamenti storici ma anche di alcune novità.

Il tesseramento FIAF dà diritto a vantaggi esclusivi, come ricevere una copia dell’Annuario FIAF 2020, pubblicazione che raccoglie la miglior produzione fotoamatoriale dell’anno in corso, l’abbonamento annuale alla rivista FOTOIT, rivista dedicata alla fotografia, sconti su APROMASTORE del 10, 20 e 30% e la possibilità di partecipare al videocorso online di Teacher-In-A-Box “Photoshop. I segreti dei metodi di fusione. Di Marco Olivotto”. La tessera consente di avere una copertura assicurativa in caso di danni alle opere o di infortuni durante le attività organizzate dalla Federazione. Come novità di quest’anno, per coloro che sottoscrivono l’abbonamento GOLD, in omaggio una foto numerata e firmata dall’autore – della grandezza di 30x40 cm, a scelta tra tre di Francesco Comello e tre di Mauro Galligani. Infine, per coloro che si iscrivono entro il 31 gennaio vi è in omaggio anche il volume della collana Grandi Autori dedicato a Giorgio Lotti.

Possono tesserarsi le associazioni e i gruppi aventi come scopo la pratica, la promozione e la diffusione della fotografia e della cultura fotografica, le Istituzioni pubbliche e private che perseguono finalità analoghe a quelle perseguite dalla FIAF e i singoli fotoamatori che grazie alla FIAF possono formarsi e crescere culturalmente.

Anche per questo nuovo anno la FIAF ha in programma un ricco calendario di iniziative ed eventi, tra cui la XVII edizione di “Portfolio Italia ” e un nuovo esclusivo progetto nazionale dedicato all’ambiente e ai cambiamenti climatici, attraverso il quale la Federazione spera di sensibilizzare sul tema quante più persone possibile.

I tesseramenti disponibili per il 2020:

- Socio GOLD: 150,00 €

- Socio ordinario (individuale): 60,00 €

- Socio ordinario (tramite club): 55,00 €

- Socio Junior (individuale): 33,00 €

- Socio Junior (tramite club): 28,00 €

- Socio aggregato (individuale): 20,00 €

- Socio aggregato (tramite club): 15,00 €

Per tutti i dettagli sul tesseramento: http://www.fiaf-net.it/tesseramento/tesseramento.html

FIAF

Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF è un'Associazione senza fini di lucro, attenta da sempre alle tendenze e alle istanze culturali della fotografia italiana, che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale. In oltre settant’anni di storia la FIAF non ha cambiato il suo originale intento ed oggi annovera circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati, per un totale di oltre 40.000 persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, accomunate dalla passione per il mondo della fotografia e a cui fornisce molteplici servizi, dai più pratici mirati al sostegno alle organizzazioni a quelli rivolti alla formazione e alla crescita culturale di ogni singolo associato. www.fiaf.net