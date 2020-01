Altopascio, aggressione omofoba, Baccelli (Pd): "Fatto gravissimo. Nostro territorio è da sempre contro le discriminazioni, continuerà ad esserlo"

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:03

"Quanto successo ad Altopascio venerdì notte al ragazzo di Santa Croce sull'Arno, Simone Turini, durante la serata Lgbt in un locale della cittadina è gravissimo, un gesto allarmante da condannare con fermezza. Voglio esprimere piena vicinanza e solidarietà al ragazzo aggredito e alle sue amiche e amici che hanno cercato di difenderlo e che sono rimasti coinvolti nella rissa. Saranno le autorità competenti a fare chiarezza sull'intera vicenda, intanto però mi sento di dire che per storia e per cultura quello lucchese è da sempre un territorio aperto e in difesa dei diritti: una comunità che si fonda sul rispetto delle diversità, che ha sempre rigettato ogni forma di discriminazione, fisica e verbale. E così continueremo ad essere. Condivido l'iniziativa dei Comuni di Altopascio e di Santa Croce sull'Arno che hanno prontamente dimostrato vicinanza al ragazzo offeso e aggredito appendendo le bandiere Lgbt alle facciate dei rispettivi palazzi. È importante che a seguito di fatti così gravi ci sia tutto il sostegno da parte delle istituzioni, a tutti i livelli, affinché chi subisce un sopruso non si senta mai solo e non abbia mai paura di denunciare le inaccettabili violenze subite". È quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd sulla presunta aggressione omofoba avvenuta nella notte tra venerdì e sabato ad Altopascio.