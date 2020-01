Anche Potere al Popolo Lucca in piazza contro 5g

giovedì, 23 gennaio 2020, 19:11

Anche Potere al Popolo sarà in piazza sabato assieme al comitato contro la sperimentazione del 5g, per ribadire la nostra contrarietà alla trasformazione della provincia di Lucca in un laboratorio di sperimentazione di tecnologie dagli effetti ancora largamente sconosciuti. Non si tratta di una "battaglia di retroguardia", ma dell'affermazione di un principio di salvaguardia della salute pubblica e di metodo democratico: la scelta di Lucca come una delle città europee in cui queste nuove tecnologie viene sperimentata è passata in giunta senza alcun tipo di comunicazione all'esterno e, soprattutto, senza avere alcuna idea delle conseguenze che le nuove onde millimetriche possono avere sulla salute degli abitanti dei quartieri dove le antenne sono state installate in gran segreto. Per tale ragione saremo sabato dalle 16 alle 18 in piazza San Michele in occasione della giornata mondiale contro il 5g, assieme agli altri cittadini che in questi mesi si stanno mobilitando a difesa della salute pubblica. I lucchesi non sono cavie!