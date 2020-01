Aspiranti barman, Open Day il 9 gennaio a cura di Confcommercio

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:06

Iniziativa di So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, che organizza per il tardo pomeriggio di giovedì 9 gennaio un "Open Day" all'interno di Emotion Bar di via Nazario Sauro, a Lucca, nel corso del quale verrà presentato il nuovo corso per aspiranti barman in programma poi in quella sede, con tante novità per i partecipanti: postazioni di lavoro individuali; attestati in collaborazione con ShakerClub e Fipe Academy; possibilità di fare un'esperienza lavorativa in un cocktail bar. Ai presenti verrà offerto un aperitivo di benvenuto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici Confcommercio di Lucca (referenti Andrea Giammattei (giammatteiandrea@confcommercio.lu.it; 0583/473126) o Alessandro Scatena (scatenaalessandro@confcommercio.lu.it; 0583/473161).