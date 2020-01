Assemblea aperta degli aderenti all'iniziativa Lucca No 5G

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:16

L'assemblea avrà luogo venerdì 10 gennaio alle 17,30 presso i locali dell'Anfass, gentilmente concessi, in Via F.M. Fiorentini 25 a San Filippo.

Venerdì 10 gennaio alle ore 17,30 avrà luogo la quarta assemblea pubblica aperta degli aderenti o degli interessati all'iniziativa LUCCA NO 5G per organizzare anche a Lucca la giornata mondiale STOP 5G promossa dall'Appello mondiale Stop 5G dalla terra e dallo spazio in programma per Sabato 25 gennaio.

Raccolte 172.395 firme da 204 diversi paesi e territori in una petizione planetaria da girare ad ONU e OMS per chiedere di fermare lo tsunami elettromagnetico del 5G, pensato anche col Wi-Fi dallo spazio.

All'interno dell'assemblea è programmata una breve informativa di base sulla rete 5G per una migliore sua conoscenza. La cittadinanza è invitata a intervenire.