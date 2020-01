Buchignani (FdI): "Un lucchese nella lista Fratelli d'Italia alle regionali"

martedì, 28 gennaio 2020, 16:54

Nicola Buchignani, consigliere comunale Fratelli d’Italia: Lucca Città capoluogo, culla della cultura, attrazione turistica, sede delle maggiori società sportive, importante snodo infrastrutturale, ricca di attività commerciali, artigianali ed industriali, da troppi anni non si vede rappresentata nel Consiglio Regionale da un componente della destra locale. Come Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, considerato l’avvicinarsi della tornata elettorale che riguarderà anche il rinnovo del Consiglio Regionale Toscano, esprimo ai vertici del partito che io rappresento, l’opportunità e l’esigenza di inserire nella lista degli 8 candidati, una figura forte e autorevole, che rispecchi i principi e gli ideali della destra lucchese e che conosca, per esperienza politica , le necessità del territorio Comunale e Provinciale. Sono altresì convinto, che dopo i successi ottenuti da Fratelli d’Italia nelle passate competizioni elettorali nel Comune Capoluogo, nelle elezioni politiche e successivamente in quelle Europee, la destra locale debba avere l’opportunità di esprimere, attraverso il voto, un proprio Consigliere Regionale.