Campo di Marte: aumentano ulteriormente gli orari di apertura del Consultorio giovani della Piana di Lucca

Altre notizie brevi

sabato, 11 gennaio 2020, 16:20

In merito al condominio Erp di San Filippo colpito da un guasto al riscaldamento, l'amministrazione comunale si è interessata per conoscere i tempi di riparazione e limitare i disagi. I tecnici Erp hanno comunicato che, in attesa di ultimare i lavori alla centrale termica con un la sostituzione di un...

sabato, 11 gennaio 2020, 12:50

"Era il 16 settembre 2019 quando sia a mezzo stampa, sia tramite i propri assessori in visita alle sedi dei quattro istituti comprensivi, il Comune di Capannori pubblicizzava l'imminente distribuzione di bottigliette di acciaio alle classi prime per ridurre l'uso di quelle in plastica "usa e getta".

sabato, 11 gennaio 2020, 10:40

Torna l’appuntamento con la rassegna Amateatro che quest’anno si svolge al teatro Nieri di Ponte a Moriano. Le compagnie che partecipano sono state selezionate dall’Associazione teatrale Nando Guarnieri.

sabato, 11 gennaio 2020, 10:39

Ilaria Vietina sarà la protagonista del prossimo degli appuntamenti di lunedì, il secondo del mese organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv). L’incontrò si terrà lunedì 13 gennaio, dalle 17 alle 19, presso la sede del Cnv in via Catalani 158.

venerdì, 10 gennaio 2020, 18:31

Dal 13 gennaio al 24 febbraio 2020 saranno attivi i cantieri in orario notturno per il rinnovo di circa 9 chilometri di binario e massicciata tra Rigoli e Pisa San Rossore.

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:13

“Un amministratore appassionato ed indomito. Ricordo il suo tratto attento e persino affettuoso nei confronti di noi ‘giovani amministratori’ che si manifestava il più delle volte con un pressante invito a cena da “Valentino”, a Fiano, per fare una bella chiacchierata.

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:56

"A seguito di una nostra specifica interrogazione sul tema del controllo dei depuratori-afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega-le risposte avute dall'Assessore Fratoni, ci convincono ancor di più dell'esattezza dei nostri dubbi riguardo alla piena operatività di Arpat, Agenzia che, a nostro avviso, non è tuttora messa nelle...

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:55

Martedì prossimo, 14 gennaio, alle ore 17.00 la celebre trasmissione 'Geo' di Rai 3 manderà in onda il documentario 'Le caprette di Monica' realizzato da Roberto Giovannini con la collaborazione del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca.

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:46

Bellissime di Flavia Piccinni, pubblicato da Fandango nel giugno 2017, è diventato rapidamente un caso letterario. Il libro inchiesta è un viaggio nel cuore della moda per bambini italiana, focalizzato sulla strumentalizzazione dei minori e sulla loro ipersessualizzazione.

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:17

Non si fermano i lavori per la messa in sicurezza idraulica nel comune di Porcari.Ce lo comunica l'assessore all'assetto idrogeologico Franco Fanucchi."È appena terminato un lavoro di consolidamento dell'argine destro del Rio Fossanuova subito a valle del ponte che immette in via Giuseppe Lazzareschi.