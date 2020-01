Celebrazione in San Paolino per il patrono della polizia municipale

Altre notizie brevi

Si terrà a Firenze il 25 gennaio alle 15 in Piazza della Libertà 12 all'interno del Parterre (Sala dei Marmi) in occasione della giornata mondiale Stop 5G.E' previsto aperitivo e presidio in piazza della libertà. Si porterà alla C. A.

Sabato 25 gennaio alle ore 18 alla libreria Mondadori Bookstore, piazza Vanvitelli, verrà presentata l'antologia "Racconti nella Rete" (Castelvecchi) e la diciannovesima edizione dell'omonimo premio letterario. In avvio di serata sarà proiettato il corto "Non lo faccia", regia di Giuseppe Ferlito, tratto dal soggetto di Katia Colica, vincitrice della sezione corti.

Giovedì 23 gennaio, alle ore 16:00, nei locali del Centro Chiavi d'Oro, un altro “Pomeriggio di cultura e d'amicizia”. In programma un incontro con Giovanni Mosca Larson e la sua pubblicazione Alla ricerca della propria identità.

Domani (martedì 21 gennaio) alle ore 10.30 al liceo scientifico Majorana in via Guido Rossa a Capannori sarà inaugurata la mostra “Ricordiamo. Perché non accada mai più” a cura dell’Associazione Regionale Anffas onlus Emilia Romagna e dell’associazione “Amici dell’Anffas”.Saranno presenti l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti, il dirigente scolastico del liceo...

"Sono passati quasi tre mesi dal 23 Ottobre 2019, quando alla nostra richiesta di un incontro pubblico tra cittadini, amministrazione e Selene (tramite interrogazione), il Sindaco Menesini rispose positivamente e s'impegnò a organizzare l'assemblea in breve tempo.

Ancora due serate gratuite, martedì 21 e 28 gennaio, per provare il laboratorio teatrale dedicato alla riscoperta dell'Inferno di Dante Alighieri.

Riprendono le serate divulgative e di osservazione all'osservatorio astronomico-ambientometrico di Vorno situato in località 'Gallonzora' diretto da Matteo Santangelo, presidente dell'Istituto Ricerche Fotometriche (I.R.F.). Un'iniziativa di divulgazione da sempre molto apprezzata. Le prime tre serate del 2020, ad ingresso libero, sono in programma domenica 26 gennaio, sabato 1 e domenica...

Mercoledì 22 gennaio alle 17.30 presso il Palazzo delle Esposizioni, piazza San Martino a Lucca, avrà luogo l'incontro dal titolo MARIO TOBINO. Intervengono Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino, ed il prof. Marco Vanelli. In collaborazione con Cineforum Ezechiele 25,17.

Intesa Sanpaolo: oltre 60 nuove assunzioni. Nello specifico le figure ricercate da Banca Intesa Sanpaolo. Specialisti Controlli Fiscali: i candidati dovranno Rilevare i rischi fiscali associati ai processi aziendali; Definire e attuare le azioni finalizzate a presidiare i rischi ed a prevenire il verificarsi degli eventi; Predisporre il reporting verso...

Proseguono, nell'ambito delle iniziative previste per le giornate della Memoria e del Ricordo per iniziativa di Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea, le attività del progetto dedicato a Jella Lepman, scrittrice, educatrice e giornalista ebrea che, sfuggita al nazismo, alla fine della guerra...