Cinquanta tra associazioni e amministrazioni pubbliche hanno aderito alla manifestazione di domani contro omofobia, bifobia e transfobia

venerdì, 17 gennaio 2020, 17:13

Sono cinquanta, tra le associazioni e le amministrazioni pubbliche, di tutta la Toscana, che al momento hanno aderito alla manifestazione "In piazza per dire basta a omofobia, bifobia e transfobia", promossa da LuccAut per domani (sabato 18 gennaio) alle 15,30 davanti al Municipio di Altopascio: e organizzata come mobilitazione di fronte all'aggressione omofoba che lo scorso fine settimana ha visto vittime alcuni ragazzi in un locale della Città del Tau.

Una reazione davvero ampia, tanto di aver colto di sorpresa pure l'associazione LuccAut: che da anni è attiva sul territorio, per lottare contro le discriminazioni a persone gay, lebische, bisessuali, transessuali, asessuali e queer.

All'appuntamento in piazza è prevista anche la presenza di Simone, uno dei ragazzi aggrediti.

"Invitiamo tutte e tutti ad essere presenti – evidenzia LuccAut – per ribadire insieme che nessuno può scalfire i nostri valori, che sono il rispetto, l'accoglienza, l'uguaglianza e la libertà".

Ecco le adesioni fino ad oggi pervenute; ulteriori partecipazioni possono essere segnalate alla mail luccaut@gmail.com o al numero di telefono 347/2498732:



13 Febbraio Pistoia, Alessandra Nardini (consigliera regionale della Toscana), Amnesty International gruppo 201 Lucca, Associazione-Don Franco Baroni Onlus, BiT Bisessuali in Toscana, Ce.I.S. Gruppo ""Giovani e Comunità", Centro Donna Lucca, Centro Zerka T. Moreno Lucca, CGIL Lucca, Circolo ARCI Laboratorio sociale - piazzale Sforza, Cittadinanzattiva, Comitato Gay Lesbiche Bisessuali Trans + Prato, Comitato Toscana Pride (di cui fanno parte: AGEDO Toscana Livorno, Arcigay Livorno, Azione Gay e Lesbica Firenze, Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Consultorio TransGenere, Famiglie Arcobaleno in Toscana, IREOS comunità queer autogestita, Movimento Pansessuale | Arcigay Siena, Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta, Rete Genitori Rainbow), Comuni di Lucca, Comune di Capannori e Comune di Calcinaia, Conpartecipo, Coop Solidando Equinozio, Coordinamento donne SPI CGIL, Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca, Earth Strike Lucca, Ethan Ricci, Giovani Democratici Toscana, HUMAN - diritti e libertà, La Città delle Donne, Le maestre ignoranti collettivo femminista e transfemminista, Libera Contro le Mafie – Lucca, Lucca Possibile, Matteo Mammini (avvocato), Movimento Kethane rom e sinti per l'Italia, associazione ambientalista Val Fegana di Tereglio (LU), Non una di meno Lucca, Osservatorio per la Pace Capannori, PD Altopascio, Possibile LGBTI+, Potere al Popolo Lucca, Sinistra Italiana Lucca, Uniti Per Calcinaia, Giacomo Verde (artista lucchese e docente presso l'Accademia di Belle Arti), Federazione Verdi della Toscana-Europa Verde Toscana, Lorenza Caprotti, Kairos gruppo omosessuali cristiani, associazione Sinistra con.