Concerto dell'Epifania nella chiesa Collegiata di Montecarlo

Altre notizie brevi

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:41

In questi giorni si aggirano nella città, sulle loro insostituibili scope, le Befane alla ricerca dei tetti e dei camini più adatti al loro atterraggio. Sono vecchie, stanche, affaticate, ma la loro missione è rendere felici i bambini che l'aspettano con ansia.

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:52

Dopo essere stato in concorso alla Festa del Cinema di Roma, e al più importante festival di documentari al mondo ad Amsterdam (IDFA), "Bellissime" - tratto dall'omonimo libro di Flavia Piccinni - sarà protagonista domani sera dello speciale "Storie" del Tg2 curato da Daniela Bisogni.

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:39

"Mai con la sinistra. Il mio presente ed il mio futuro sono saldamente ancorati nel centro destra". Liquida così le avances di Franco Colucci di Italia Viva il Senatore Massimo Mallegni. "Ringrazio Colucci per aver individuato nel mio profilo un collettore naturale con il civismo liberale e democratico ma non...

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:06

Iniziativa di So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, che organizza per il tardo pomeriggio di giovedì 9 gennaio un "Open Day" all'interno di Emotion Bar di via Nazario Sauro, a Lucca, nel corso del quale verrà presentato...

venerdì, 3 gennaio 2020, 10:54

"E' necessario rafforzare i controlli per la biosicurezza, applicando le linee guida della Commissione europea, e soprattutto gestire le enormi popolazioni di cinghiali che sono portatori sani della peste suina". Così Alessandro Stassano, presidente della sezione Toscana dell'allevamento suinicolo di Confagricoltura, interviene sugli altissimi rischi legati alla peste suina che...

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:38

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso un' ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e...

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:13

Un intervento da 18 milioni di euro per sostenere i giovani che vogliano dar vita a un’impresa agricola. E’ questo il contenuto del nuovo “pacchetto -giovani” varato dalla giunta regionale nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020.

giovedì, 2 gennaio 2020, 13:56

Ci eravamo lasciati cosi, a parlare di territorio e di storia locale nella sala parrocchiale di Sant'Alessio con Aldo Berti. Dopo la pausa natalizia l'associazione la Bubbara torna con un 2020 ricco di appuntamenti a cadenza mensile. Dal 9 gennaio al 14 maggio esperti in materia proporanno ed esporranno argomenti diversi.

giovedì, 2 gennaio 2020, 12:51

"La rete stradale e autostradale italiana ha bisogno di monitoraggi e verifiche serie: chiediamo alle autorità competenti e in primis alla Regione Toscana di assicurarsi dello stato di salute di viadotti e gallerie che vengono percorsi ogni giorno da migliaia di veicoli".

giovedì, 2 gennaio 2020, 10:40

"La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: viva, viva la Befana!" recita la famosa filastrocca. E a proposito di rappresentazioni, l'Epifania arriva a Mastiano, Gugliano e Aquilea rispettivamente il 5 e il 6 gennaio.