Dieci anni di Centro Ricerca Rifiuti Zero guardando il futuro

mercoledì, 15 gennaio 2020, 09:20

Sabato 18 febbraio, dalle 9 alle 13, presso il Parco Scientifico di Capannori a Segromigno in Monte, via Nuova 44/a si svolgerà un incontro pubblico per svolgere un primo bilancio di 10 anni di attività del Centro di Ricerca Rifiuti Zero istituito nel 2010 dal Comune di Capannori.

In questo lungo periodo sono state svolte molteplici attività volte a coinvolgere soprattutto la "Responsabilità Estesa dei Produttori" a partire dall'analisi del rifiuto residuo prodotto dai capannoresi. Sono state 500 le persone che hanno partecipato ai corsi di formazione promossi ed ancora molte di più quelle coinvolte in numerosi eventi nazionali ed internazionali. Inoltre, molte televisioni, dalla RAI alla televisione pubblica tedesca, francese, spagnola, Svizzera, molte radio (tedesca, svedese) e testate stampa hanno promosso servizi e documentari sulle molteplici attività del Centro ricerca. Casi studio come quelli sulle capsule del caffè hanno fatto letteralmente il giro del mondo attirando delegazioni provenienti da Paesi quali Nuova Zelanda, Corea, Brasile, Polonia, Cile, Cina, Giappone, USA ecc. All'incontro parteciperanno aziende che collaborano con il Centro RZ nella ricerca di alternative all'usa e getta quali Q-Flex (azienda italo- francese recentemente premiata a Washingthon dal prestigioso National Geographic per il suo "vetro liquido" in alternativa ai film plastici negli imballaggi per alimenti), Ecolsystem che produce cordoli protettivi per piste ciclabili dallo scarto di pulper delle cartiere di Lucca e da plastiche "seconda vita"e Funghi Espresso che produce funghi e compost dai fondi di caffè. Parteciperanno anche cartiere locali impegnate a produrre prodotti plastic free. VERRA' INOLTRE PROMOSSA PER PRIMA IN ITALIA LA ZERO WASTE ACADEMY che coinvolgerà docenti dai contesti nazionali ed internazionali.

L'incontro sarà introdotto e coordinato dal responsabile del Centro Ricerca RZ Rossano Ercolini e vedrà la partecipazione del sindaco Luca Menesini.