Domani 10 gennaio alle ore 21, il presidente de "Il Popolo della Famiglia" Mario Adinolfi terrà un incontro sul tema "Eutanasia, dal diritto al dovere di morire"

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:46

Domani 10 gennaio alle ore 21, il presidente de "Il Popolo della Famiglia" Mario Adinolfi terrà un incontro sul tema "Eutanasia, dal diritto al dovere di morire" nei locali della Parrocchia SS. Vergine dei Dolori di Segromigno in Piano.

In pochissimi Paesi esistono leggi che consentano l'eutanasia ed il suicidio assistito. In quei Paesi (Svizzera, Olanda, Belgio) hanno provocato 117.000 morti in pochi anni. Il pentobarbital è la seconda causa di morte non naturale della storia del nostro secolo dopo la guerra in Siria. Le massicce campagne a favore di suicidio assistito e eutanasia servono a controllare i costi della sanità che non vuole più caricarsi la cura degli improduttivi, secondo l'identica logica della Aktion T4 di Adolf Hitler. Che produsse meno morti. Ora l'oltraggio è che vorranno convincere a suicidarsi dicendo che è un atto di libertà e di dignità. Spacciano per vero ciò che è il più tragico dei falsi.