sabato, 18 gennaio 2020, 10:43

Domenica 26 gennaio alle 15, doppio appuntamento con la storia al Via Francigena Entry Point museum la Casa del Boia!

????Per gli adulti: visita guidata alla cannoniera della ex Casa del Boia e alle mura di Lucca, alla scoperta delle antiche difese della città.

????Come mangiavano i nostri antenati? Laboratorio creativo per bambini dedicato al cibo e all'alimentazione nel Medioevo. Al termine ai partecipanti sarà offerta la Merenda del Pellegrino.

Evento per adulti e famiglie

Visita guidata € 5,00

Visita+laboratorio € 10,00 a famiglia fino a 4 persone (€ 2,00 per ogni persona in più

???????? info e prenotazioni: 0583.496554 / info@viafrancigenaentrypoint.eu