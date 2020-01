Domenica 26 gennaio il Museo Rossonero sotto la Curva Ovest aprirà agli appassionati

Altre notizie brevi

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:15

Si terrà alle 10,30 di lunedì 27 gennaio, nella Galleria delle Statue di Palazzo Ducale, la celebrazione del Giorno della Memoria, in ricordo della Shoah, della persecuzione dei cittadini ebrei e degli italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti.

venerdì, 24 gennaio 2020, 15:54

Oggi che con l'immigrazione che attraversa tutto il nostro continente e insanguina il Mediterraneo, il rinascente antisemitismo, i nuovi razzismi, "l'altro" torna troppo facilmente ad essere additato come la causa di tutti i nostri mali.

venerdì, 24 gennaio 2020, 15:53

Altri cento giovani laureati toscani potranno perfezionarsi nei propri studi grazie alle borse di dottorato “Pegaso”. La giunta regionale ha infatti approvato le linee del bando rivolto a Università ed enti di ricerca grazie al quale, anche quest’anno, la Regione selezionerà qualificati corsi di dottorato, finanziando le relative borse di...

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:46

«Lo dicevamo a inizio mese e purtroppo i nuovi dati Legambiente lo confermano: la situazione dell'inquinamento a Lucca e nella Piana è preoccupante sia sotto il profilo strettamente ambientale che della salute pubblica. Non è una novità, e certo senza politiche regionali mirate ed efficaci la situazione non si risolverà...

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:45

Il consigliere regionale del Pd e presidente della commissione Ambiente, territorio Stefano Baccelli, presenta una mozione e ricostruisce la vicenda della pista ciclabile attraverso i luoghi del grande compositore toscano.

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:47

Per il ciclo di conferenze "Dieci secoli di arte in San Martino" Giulio Ciampoltrini con "La prima cattedrale e l'edilizia religiosa a Lucca nell'Alto Medioevo" venerdì 7 febbraio ore 17 al Museo di Villa Guinigi in Via della Quarquonia, Lucca.

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:07

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, interviene sul Piano Sosta: "Condivido alcune delle considerazioni che il Comitato Vivere il Centro Storico ha esposto in merito alle polemiche sulla proposta di un nuovo Piano Sosta nella città.

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:06

"Sono veramente schifato: come può il Festival nazionale della canzone italiana permettere ad un artista come Junior Cally di salire sul palco e cantare?

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:49

Sono poco meno di 6 (per l’esattezza 5.976.706,36) i milioni destinati alla Toscana dal Ministero dell'istruzione per interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio.Il relativo bando, per complessivi 98 milioni, è pubblicato sul sito del Ministero e i termini per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali...

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:37

Il comune di Lucca ha pubblicato un avviso riservato alle associazioni del terzo settore interessate a partecipare alla coprogettazione di eventi di rievocazione e di ricostruzione storica inerenti la città e il suo territorio.