Flavia Piccinni vince il Premio Nabokov a Novoli

Altre notizie brevi

venerdì, 10 gennaio 2020, 18:31

Dal 13 gennaio al 24 febbraio 2020 saranno attivi i cantieri in orario notturno per il rinnovo di circa 9 chilometri di binario e massicciata tra Rigoli e Pisa San Rossore.

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:13

“Un amministratore appassionato ed indomito. Ricordo il suo tratto attento e persino affettuoso nei confronti di noi ‘giovani amministratori’ che si manifestava il più delle volte con un pressante invito a cena da “Valentino”, a Fiano, per fare una bella chiacchierata.

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:56

"A seguito di una nostra specifica interrogazione sul tema del controllo dei depuratori-afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega-le risposte avute dall'Assessore Fratoni, ci convincono ancor di più dell'esattezza dei nostri dubbi riguardo alla piena operatività di Arpat, Agenzia che, a nostro avviso, non è tuttora messa nelle...

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:55

Martedì prossimo, 14 gennaio, alle ore 17.00 la celebre trasmissione 'Geo' di Rai 3 manderà in onda il documentario 'Le caprette di Monica' realizzato da Roberto Giovannini con la collaborazione del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca.

venerdì, 10 gennaio 2020, 14:17

Non si fermano i lavori per la messa in sicurezza idraulica nel comune di Porcari.Ce lo comunica l'assessore all'assetto idrogeologico Franco Fanucchi."È appena terminato un lavoro di consolidamento dell'argine destro del Rio Fossanuova subito a valle del ponte che immette in via Giuseppe Lazzareschi.

venerdì, 10 gennaio 2020, 13:51

Una narrazione storica attraverso una conversazione multimediale e una visita guidata con racconto scenico-musicale. E' il programma dell'incontro che si terrà il 16 gennaio prossimo alle ore 10 all'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano e che rientra nelle iniziative in occasione del centodecimo anniversario dalla nascita dello psichiatra e scrittore Mario...

venerdì, 10 gennaio 2020, 12:26

Boom di iscrizioni per il corso gratuito di 'Esperto apistico' promosso da Anci Toscana in collaborazione con Toscana Miele, Comune di Capannori e Piana del Cibo, finanziato dal PSR Regione Toscana (sottomisura 1.1) che prenderà il via venerdì 17 gennaio al Centro culturale 'Le Macine' di Castelvecchio di Compito.

venerdì, 10 gennaio 2020, 12:25

In relazione alle ultime chiusura di attività commerciali e imprese, il coordinatore di Fratelli d'Italia di Capannori Paolo Ricci afferma: "Siamo fortemente preoccupati per la chiusura di molte aziende sul nostro territorio, tra cui la Cartiera Pieretti ed il Calzaturificio Petrini, oltre a molti bar e botteghe di paese.

venerdì, 10 gennaio 2020, 12:04

Si comunica che domenica 12 gennaio, dalle ore 16.45 circa (al termine della partita dei rossoneri con il Borgosesia), verrà aperto il Museo Rossonero posto sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa.Durante l'apertura saranno disponibili i "gadgets" rossoneri che sono stati realizzati per arricchire le collezioni di materiale rossonero...

venerdì, 10 gennaio 2020, 09:40

Dopo la pausa natalizia riprende “MUTATAS DICERE FORMAS” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto...