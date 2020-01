Formazione insegnanti Metodica Yoga

Altre notizie brevi

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:58

E' stato pubblicato ieri sul Burt, il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, e resterà aperto fino al 14 febbraio, il bando rivolto ai giovani che vogliono fare servizio civile nei pronto soccorso degli ospedali toscani: 130 posti, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, per una durata di 12 mesi.

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:57

Conferenze sulla Costituzione: Dott. Antonio Mazzetti, laureato in Scienze Politiche, Già Vicepresidente Nazionale dell'Auser– Cohousing di Via del Moro- martedi pomeriggio- ore 16.30

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:46

"Anno nuovo, ma problemi, ahimè, vecchi-afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega-per chi deve utilizzare, in questo caso a Porcari, i mezzi pubblici." "A farne le spese-prosegue il consigliere-gli studenti della zona che si sono dovuti rivolgere ai genitori per andare a scuola, visto che gli autobus sono...

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:31

Sarà inaugurata domani - venerdì 17 gennaio - a Palazzo Ducale (Cortile Carrara) - una targa in ricordo della Beata Maria Domenica Brun Barbantini, per ricordare il duecentennale della sua nascita, avvenuta il 17 gennaio 1789.

giovedì, 16 gennaio 2020, 09:36

Due giorni intensi in Toscana, tra Lucca, Santa Croce sull’Arno e Pistoia per Claudio Cordova, che, in collaborazione con Libera e con l’ANPI, terrà quattro presentazioni del suo libro-inchiesta “Gotha – il legame indicibile tra ‘ndrangheta, massoneria e servizi deviati”.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:45

L'Associazione Toscana Volontari della Libertà organizza venerdì 31 gennaio presso San Micheletto a Lucca alle ore 10,30 un incontro sulla storia del Campo di concentramento di Ravensbrück, che accolse solamente donne. Durante l'evento aperto alle scuole cittadine della Provincia di Lucca, sarà proiettato un documentario al termine del quale la Prof.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:08

Sabato 18 gennaio, alle 21, Quelli del Progettino presentano "E' tutto un gioco di letteratura", drammaturgia e regia di Nicola CosentinoUna classe in cui regna poca voglia di studiare, una professoressa particolarmente puntigliosa,applica un metodo in cui musica e parole si fondono e si confondono per cercare di ricordare alcune...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:51

Riaperto all'Urp di via del Moro lo Sportello per l'immigrazione.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:06

Wedding Open Day, una giornata nella bellissima location lucchese di GreenheART, collocta all'inteno di un vero e proprio garden, per presentare alle future coppie di sposi i migliori fornitori per rendere magico e unico il loro matrimonio.Domenica 19 gennaio dalle 15:00 alle 20.00 - Ingresso libero, a disposizione dei visitatori...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:23