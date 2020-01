Forza Nuova: "Coronavirus, blocco totale dell'immigrazione"

martedì, 28 gennaio 2020, 09:47

La segreteria regionale di Forza Nuova Toscana apprende del sospetto caso di infezione da coronavirus, con il blocco di una comitiva cinese in pullman e messa in sicurezza dell'area di servizio Serravalle Nord in autostrada Firenze Mare: "Appare sempre più evidente che solo la ricetta forzanovista sia la cura giusta, con il blocco totale dell'immigrazione che oltre ad una dolorosa ferita per l'armoniosa convivenza tra i popoli, sta mettendo a serio rischio la salute del nostro popolo".