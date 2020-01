Giornata della Memoria: domani la proiezione del film “Aquile randagie”

Altre notizie brevi

lunedì, 27 gennaio 2020, 22:35

Week-end marchigiano per l'atletica leggera paralimpica, che accende i riflettori sui Campionati Italiani Indoor in programma dal 23 al 25 gennaio al Palaindoor di Ancona.Stefano Gori per pochi centesimi manca la vittoria sulla gara dei 60 metri, beffato dal giovane brianzolo Rosafio.

lunedì, 27 gennaio 2020, 18:03

Una donna di circa 55 anni, dipendente Inps, è stata trovata in arresto cardiaco oggi poco dopo le 16 dalla donna delle pulizie. La chiamata è arrivata al 118 alle 16.10 dalla sede INPS di Lucca in Piazzale Martiri della Libertà.

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:50

Si è discusso a lungo dei marciapiedi a Rughi e sul loro essere conformi alla normativa. Su questo argomento l’Amministrazione Fornaciari ed in particolare l’assessore ai lavori pubblici Fanucchi e la consigliera Lamandini rispondono così alle criticità sollevate dall’associazione Lucca Senzabarriere.“Come abbiamo più volte detto, l’intervento per rimuovere la barriera...

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:50

L’ingresso di aria umida e mite in atto nella nostra regione causerà un peggioramento del tempo nella giornata di domani, con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale.

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:20

Coniugare alto livello scientifico e ricerca clinica. È questo il fine della convenzione presentata oggi tra la Fondazione BRF Onlus e la Scuola IMT Alti Studi Lucca.

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:18

In relazione agli articoli pubblicati in questi giorni e relativi alla cessione di quote del capitale investito nel project financing con il quale è stato realizzato l’ospedale “San Luca”, è necessario fornire alcune precisazioni sul funzionamento del progetto dei quattro nuovi ospedali del SIOR, di cui il presidio lucchese è...

lunedì, 27 gennaio 2020, 12:04

La gestione della propria impresa richiede sempre più impegno, nuove idee e capacità organizzative. E’ difficile, di fronte ai veloci cambiamenti di tecnologie e mercati, essere informati ed esperti di ogni aspetto della vita aziendale. Le opportunità di confronto e di formazione diventano, quindi, uno strumento essenziale per crescere, migliorarsi...

lunedì, 27 gennaio 2020, 12:03

Quarto spettacolo della rassegna Amateatro 2019 della Compagnia Teatroenonsolo-Gianburrasca di Lucca, in programma per venerdì 31 gennaio alle 21 presso il teatro Nieri di Ponte a Moriano con preghiera dipubblicazione nella cronaca di Lucca. La rassegna si svolge con il patrocinio ed il contributo del comune di Lucca.

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:53

«Trovata nella notte una zattera molto danneggiata e già occupata da altri naufraghi vi sono rimasto 27 ore finché un caccia greco non mi ha preso». Così, dal disastro di Capo Matapan, iniziano i diari di Fosco Guidugli (Massa 1907 – Viareggio 2001), quando il 28 marzo 1941 sull'incrociatore Fiume...

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:52

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica l’ingresso di Silvia Bandini nelle liste dei medici di famiglia per l’Ambito territoriale Lucca e Pescaglia a partire da sabato 1° febbraio.