Giornata di mobilitazione internazionale: "Spegnamo la guerra, accendiamo la Pace"

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:07

Sabato 25 gennaio è stata dichiarata giornata di mobilitazione internazionale per la pace. Per tale occasione, insieme ad ARCI e ANPI e con la collaborazione del Comune di Lucca, è stato organizzato un presidio e volantinaggio a Lucca, in Piazza San Michele, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. A tale iniziativa si sono unite numerose associazioni presenti sul territorio.