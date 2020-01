Gli ultimi due appuntamenti de 'La via dei presepi di Ruota'

giovedì, 9 gennaio 2020, 13:10

Ultimi due appuntamenti domenica 12 e domenica 19 gennaio per l'iniziativa 'La via dei presepi di Ruota' promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Comune di Capannori e Terre dei Presepi. Oltre ad ammirare i 40 presepi artistici presenti nelle vie del borgo domenica 12 gennaio alle ore 17.00 nella sala parrocchiale sarà possibile assistere alla commedia comica in due atti di Pietro Ramacciotti "Historie Porcariensis' che sarà messa in scena da 'I Giovani Comici Rughesi'. Domenica 19 gennaio sempre alle ore 17 nella sala parrocchiale è in programma il concerto 'Canti della tradizione' a cura della Corale Don Vittorio Landucci di San Vito. A seguire si terranno la consegna del premio Giorgio Barsocchi 'Protagonisti del Presepe' e la chiusura della manifestazione. A ogni visitatore che la richiederà sarà consegnata la "Credenziale del presepista' che potrà essere ritirata al Circolo 'Ultimo Bar' di Silvia. L'ingresso a "La via dei presepi" di Ruota è gratuito. Per informazioni 328 1486421; www.presepeviventeruota.it.