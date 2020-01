Gori ad Ancona per i Campionati Italiani

lunedì, 27 gennaio 2020, 22:35

Week-end marchigiano per l'atletica leggera paralimpica, che accende i riflettori sui Campionati Italiani Indoor in programma dal 23 al 25 gennaio al Palaindoor di Ancona.Stefano Gori per pochi centesimi manca la vittoria sulla gara dei 60 metri, beffato dal giovane brianzolo Rosafio. Titolo di vicecampione italiano anche nei 400 metri, dove ad imporsi è invece il trevigiano Zanibellato, autore di una tattica di gara perfetta. Gori torna a sorridere l'ultimo giorno, nella sfida sui 200 metri: da campione italiano in carica si conferma re di questa distanza, domando gli avversari e vincendo la medaglia d'oro. Grazie agli atleti-guida, Francesco Niccoli e Patrizio Andreoli, che si sono alternati nella conduzione in gara di Stefano. Insieme alla sua squadra, il GSH Sempione '82, in totale hanno conquistato 9 titoli italiani assoluti indoor.