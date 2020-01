I. C. Lucca 3 presenta un incontro di prevenzione al cyberbullismo

Altre notizie brevi

giovedì, 23 gennaio 2020, 12:50

«La condizione del trasporto su gomma a Lucca è ormai una riffa quotidiana in cui a perdere sono sempre i cittadini. Un disservizio perpetuo, a fronte di costi sempre maggiori per biglietti e abbonamenti. E lo scaricabarile tra CttNord e Regione Toscana è inaccettabile dinanzi a mezzi vecchi e pericolosi»:...

giovedì, 23 gennaio 2020, 12:45

Il Rotary club di Lucca nei service dell'annata ha inserito un intervento di restauro di un quadro, di epoca seicentesca, raffigurante un Ecce Homo, che appartiene alla chiesa di Santa Maria di Corte Orlandini e che si trovava in condizioni di forte degrado.

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:52

"La Toscana è ancora una volta la prima regione per efficienza e qualità dell'assistenza ospedaliera. La nuova conferma viene questa volta dal Rapporto Sdo (Scheda dimissione ospedaliera) del Ministero della salute relativo al 2018. Una bella notizia che mi fa piacere comunicare e condividere, e per la quale, come sempre,...

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:39

Giovedì 30 gennaio presso il complesso degli ex Macelli dell' Archivio di Stato di Lucca si svolgerà il convegno dal titolo" I lunghi anni 40': guerra ai civili e giustizia di transizione. Storici e archivisti a confronto".

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:07

Sabato 25 gennaio è stata dichiarata giornata di mobilitazione internazionale per la pace. Per tale occasione, insieme ad ARCI e ANPI e con la collaborazione del Comune di Lucca, è stato organizzato un presidio e volantinaggio a Lucca, in Piazza San Michele, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

giovedì, 23 gennaio 2020, 09:34

In occasione delle Giornate di mobilitazione (dal 12 al 25 gennaio) promosse dall' "Appello mondiale Stop 5G dalla terra e dallo spazio" il comitato ha indetto alcune iniziative nei giorni del 24 e del 25 gennaio: il 24 volantinaggio al mercato di Capannori alle ore 10,30.

giovedì, 23 gennaio 2020, 08:27

Ecco le attività sociali della primavera 2020 del Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Benedetto Puccinelli”.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 22:54

In memoria di Giulia Salotti, la studentessa di 14 anni morta nel rogo della sua abitazione di Socciglia, la Lucchese 1905 ha chiesto alla Lega nazionale dilettanti di osservare, in occasione del derby contro il Ghiviborgo, un minuto di raccoglimento e anche di disputare la gara con il lutto al braccio.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 22:53

Venerdì 24 gennaio l'associazione 50&Più Università presenta l'incontro "Minori e nuove tecnologie. Strategie di sopravvivenza per la famiglia". Relatrice Letizia Giorgetti, sistemista ed esperta in sicurezza informatica. Si tratterà dell'impatto delle tecnologie Smart sui giovanissimi con particolare attenzione al tema del cyberbullismo, della privacy e degli algoritmi dei giganti del Web.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 18:18

Sulla vicenda della commerciante aggredita e derubata a Porcari nei giorni scorsi, si è discusso a lungo. Sull'increscioso fatto interviene anche l'assessore alle attività commerciali, Fabrizia Rimanti: "Conosco da tempo e ho incontrato personalmente in questi giorni Piera, la commerciante vittima, sabato scorso, di una rapina.