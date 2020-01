Inaugura la mostra "Ricordiamo. Perchè non accada mai più"

lunedì, 20 gennaio 2020, 17:01

Domani (martedì 21 gennaio) alle ore 10.30 al liceo scientifico Majorana in via Guido Rossa a Capannori sarà inaugurata la mostra “Ricordiamo. Perché non accada mai più” a cura dell’Associazione Regionale Anffas onlus Emilia Romagna e dell’associazione “Amici dell’Anffas”.



Saranno presenti l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti, il dirigente scolastico del liceo Majorana, Luigi Lippi, il direttore di Anffas Lucca, Manuel Graziani, e gli studenti.



La mostra rientra fra le iniziative della rassegna "Come tu mi vedi - Aktion T4" promossa dal Comune di Capannori in occasione del “Giorno della Memoria 2020”.