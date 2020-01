ISREC Lucca: le iniziative per la memoria

Altre notizie brevi

lunedì, 13 gennaio 2020, 14:52

Dopo la posa della soglia di inciampo alla Pia Casa, la settimana ci presenta ancora due importanti iniziative programmate nell'ambito del calendario della Memoria attuato da Comune e Provincia di Lucca con il sostegno scientifico e il supporto organizzativo dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea.

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:56

"La Toscana da troppi anni non programma il suo futuro: a dirlo oggi non è un sovranista o un complottista, ma uno che a Firenze ha persino governato i conti: Alessandro Petretto, professore di economia ma anche ex assessore al bilancio della giunta Renzi.

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:03

"Quanto successo ad Altopascio venerdì notte al ragazzo di Santa Croce sull'Arno, Simone Turini, durante la serata Lgbt in un locale della cittadina è gravissimo, un gesto allarmante da condannare con fermezza. Voglio esprimere piena vicinanza e solidarietà al ragazzo aggredito e alle sue amiche e amici che hanno cercato...

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:54

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, interviene in merito al piano di mobilità e sosta nel centro storico."Sul Piano di mobilità e sosta nel Centro Storico si sente e si legge di tutto - afferma -.

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:09

La FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche,associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, invita associazioni, club e singoli fotoamatori a tesserarsi, o a rinnovare il proprio tesseramento, per l’anno 2020, un anno di grande importanza per...

lunedì, 13 gennaio 2020, 08:27

Giovedì 16 gennaio, alle ore 17,30, presso LuccaLibri/Libreria - Caffè letterario proiezione del videodoc Questa terra impastata di sangue, per la regia di Nadia Davini e Stefano Ceccarelli e l'interpretazione dell'attore lucchese Marco Brinzi.Il videodocumentario è stato prodotto nello scorso anno dall'Istituto Storico della Resistenza di Lucca in occasione delle...

domenica, 12 gennaio 2020, 19:49

"Mozambico: dare la luce alla speranza" è il titolo dell'incontro in programma mercoledì 15 gennaio a partire dalle ore 18.30 nella sala della cultura di "Pinturicchio" (viale Batoni 127 - via Borgo Giannotti 42) a Lucca.

domenica, 12 gennaio 2020, 13:01

Guido Angelini, consigliere comunale del PD di Capannori, si rivolge al sindaco Luca Menesini in merito all'esposizione dei presepi: "Oggi termina il giorno di esposizione dei presepi nelle cappelle dei Palazzi di città e campagna. Un itinerario suggestivo ed interessante dalla cappella di Palazzo Mansi a Lucca per Villa Torrigiani...

domenica, 12 gennaio 2020, 10:15

Grande partecipazione di pubblico al concerto di THE FLEETING GLIMPSE BAND, nella sala della cultura di "Pinturicchio" di Lucca, gremita per l'occasione.

sabato, 11 gennaio 2020, 16:20

In merito al condominio Erp di San Filippo colpito da un guasto al riscaldamento, l'amministrazione comunale si è interessata per conoscere i tempi di riparazione e limitare i disagi. I tecnici Erp hanno comunicato che, in attesa di ultimare i lavori alla centrale termica con un la sostituzione di un...