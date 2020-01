La Befana dell'Unicef per tutti i bambini

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:41

In questi giorni si aggirano nella città, sulle loro insostituibili scope, le Befane alla ricerca dei tetti e dei camini più adatti al loro atterraggio. Sono vecchie, stanche, affaticate, ma la loro missione è rendere felici i bambini che l'aspettano con ansia. Fra tutte ve ne è una speciale che gira da giorni per approdare in via S.Croce; è speciale sì, perché ha un compito importante: raccogliere i pensieri ed i desideri dei bambini per portarli in alto, in alto, laddove i palloncini danzeranno liberi e felici. E' qui, in via S . Croce che la Befana dell'Unicef dà appuntamento a tutti, grandi e piccoli.