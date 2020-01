La minoranza: "Montecarlo? Il paese dei balocchi"

Altre notizie brevi

giovedì, 30 gennaio 2020, 13:45

"Noi - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - siamo perfettamente in linea con le aspirazioni di Legambiente che auspica, visto il grave tasso d'inquinamento della piana lucchese, un potenziamento del trasporto pubblico locale." "Ma i saggi consigli - prosegue il consigliere - si scontrano con la...

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:38

In occasione della "Giornata mondiale delle aree umide" Wwf Alta Toscana Onlus in collaborazione con il Comune di Capannori organizza per domenica 2 febbraio alle ore 11 "Passi sull'acqua", un'apertura straordinaria dell'Oasi Wwf Bosco del Bottaccio di Castelvecchio di Compito.

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:38

Domenica 2 febbraio a Camigliano chiesa parrocchiale ore 16,30 a cura della corale ''Giacomo Puccini' 'di Camigliano con il patrocinio del Comune di Capannori si terrà la presentazione del libro di Poesie ''UN FIORE ALL'OCCHIELLO'' di Spartaco Marcucci.

giovedì, 30 gennaio 2020, 09:13

Nell'àmbito dell'VIII^ edizione del Premio "Voltaire" per la saggistica nazionale, venerdì 31 gennaio, alle 18:30, presso Villa Rossi, via di Villa Altieri n. 1672 in Lucca, Giorgio La Malfa Il suo recente lavoro su John Maynard Keynes: "Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta e altri scritti", introduzione e traduzione...

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:47

Dopo il successo ottenuto in autunno, tornano anche per il 2020 le due novità della Biblioteca comunale "A. Carrara" di Altopascio. Da sabato 1° febbraio, infatti, ricomincia il laboratorio in lingua inglese per bambini e ragazzi, mentre da metà febbraio torna l'english book club at your library.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 15:10

Visto il verificarsi di superamenti del livello di criticità della qualità dell'aria negli ultimi 7 giorni e le previsioni di ulteriori sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili, dovuti anche alle condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, a tutela della salute dei...

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:42

"Chi governa il Paese, così come chi si candida a governare le Regioni, dovrebbe ricordarsi che dal Terzo Settore può trarre linfa vitale per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche per migliorare la qualità delle risposte istituzionali ai bisogni, anche nuovi, della nostra comunità" lo ha detto...

mercoledì, 29 gennaio 2020, 13:11

E’ indetta una procedura pubblica finalizzata all'individuazione di tre persone cui affidare l'incarico di membro esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Capannori per il periodo 2020/2022. Sono richiesti titoli di studio ed esperienza professionale.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 13:06

'Compitese 1944. Storie dell'occupazione tedesca', questo il titolo della conferenza in programma venerdì 31 gennaio alle ore 21.00 nella sede dei donatori di sangue di Pieve di Compito. All'iniziativa, che fa parte del programma di eventi promossi dal Comune in occasione della 'Giornata della memoria', interverranno il sindaco Luca Menesini,...

martedì, 28 gennaio 2020, 20:11

Martedì 4 febbraio, riprendono dopo il consueto periodo di pausa invernale, gli incontri su tematiche micologiche e naturalistiche curati dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli”.