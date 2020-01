La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Borgosesia in programma domenica 12 gennaio alle ore 14,30 verrà effettuata al Lucchese Point

Altre notizie brevi

giovedì, 9 gennaio 2020, 13:33

«In Toscana tra gennaio e novembre 2019 ci sono stati 65 morti sul lavoro. La politica ha il dovere di andare oltre l’emotività delle condivise e sentite espressioni di cordoglio per occuparsi in concreto dei problemi.

giovedì, 9 gennaio 2020, 13:10

Ultimi due appuntamenti domenica 12 e domenica 19 gennaio per l'iniziativa 'La via dei presepi di Ruota' promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Comune di Capannori e Terre dei Presepi. Oltre ad ammirare i 40 presepi artistici presenti nelle vie del borgo domenica 12 gennaio...

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:20

Si è conclusa con successo la prima fase della collaborazione, già destinata a proseguire, tra Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con il suo Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e Industrie Celtex Spa, leader nella produzione di prodotti in carta per uso professionale, con sede a Montecarlo (Lucca).

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:17

Ci sarà anche il prof. Antonio Maria Rinaldi nel convegno di sabato 11 gennaio nella sede di Conflavoro Pmi Lucca in via del Brennero, 1040/BH intitolato 'Deindustrializzazione, crisi del lavoro, tutela del Made in Italy: quale futuro?'. L'appuntamento è dalle ore 17 alle 19, al termine un aperitivo conviviale.

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:16

L'assemblea avrà luogo venerdì 10 gennaio alle 17,30 presso i locali dell'Anfass, gentilmente concessi, in Via F.M. Fiorentini 25 a San Filippo.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 23:05

UTS inaugurerà il primo anno accademico il 10 gennaio 2020 a Lucca, presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, in via san Micheletto n.3, alle ore 9,30.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:39

E' un dato di fatto che la percentuale più alta di NO2 (biossido di azoto) derivi dal traffico visto che la sua concentrazione è più alta nelle aree urbane. Il traffico inoltre è responsabile anche dell'emissione di sostanze organiche volatili che poi si trasformano in particelle: il ruolo che ha...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 18:53

"Tambellini un democratico? E' il primo a creare divisioni. Lo ha fatto dalla campagna elettorale che lo ha visto riconfermato per una manciata di voti, dove ha costantemente denigrato gli avversari del centrodestra. Se questo è il suo essere democratico, ben venga il nostro essere populisti" - lo scrive in...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 13:50

"Com'è noto - affermano Elisa Montemagni e Jacopo Alberti, consiglieri regionali della Lega - recentemente il primario di oculistica dell'ospedale San Luca di Lucca è stato sanzionato dall'Asl Toscana Nord-Ovest per un post pubblicato dal medico su Facebook.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 12:37

Venerdi’ 10 gennaio alle 21, presso l’auditorium “Vincenzo Da MassaCarrara” di Porcari, si terra’ un incontro sul tema “la sicurezza informatica dei ragazzi su internet” con il dott. Stefano Ramacciotti membro della ISC (associazione internazionale leader mondiale nella formazione e nella certificazione di competenze dela sicurezza informatica) e responsabile nazionale...