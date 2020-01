Laboratorio corale: al via il progetto dell'associazione musicale C.P Forte dei Marmi realizzato in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istrruzione Forte dei Marmi

Altre notizie brevi

giovedì, 9 gennaio 2020, 15:27

"Il Pd di Enrico Rossi pensa di cancellare i decreti sicurezza e vuole schedare le Forze dell'Ordine, ma ora si accorge che negli ospedali servono donne e uomini in divisa. Rassicuriamo il presidente-distratto: con Salvini al Viminale abbiamo fatto ripartire le assunzioni straordinarie per circa 8mila unità, bloccato i tagli...

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:55

Il conto alla rovescia per la manifestazione più sentita dai viareggini è cominciato. Carnevale è quasi alle porte. Divertimento, certo. Non scordiamoci le regole però. È per questo che il questore della provincia di Lucca Dalle Mura tiene a ricordare a tutti coloro che parteciperanno alla festa che le maschere...

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:46

Domani 10 gennaio alle ore 21, il presidente de "Il Popolo della Famiglia" Mario Adinolfi terrà un incontro sul tema "Eutanasia, dal diritto al dovere di morire" nei locali della Parrocchia SS. Vergine dei Dolori di Segromigno in Piano.In pochissimi Paesi esistono leggi che consentano l'eutanasia ed il suicidio assistito.

giovedì, 9 gennaio 2020, 13:33

«In Toscana tra gennaio e novembre 2019 ci sono stati 65 morti sul lavoro. La politica ha il dovere di andare oltre l’emotività delle condivise e sentite espressioni di cordoglio per occuparsi in concreto dei problemi.

giovedì, 9 gennaio 2020, 13:10

Ultimi due appuntamenti domenica 12 e domenica 19 gennaio per l'iniziativa 'La via dei presepi di Ruota' promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Comune di Capannori e Terre dei Presepi. Oltre ad ammirare i 40 presepi artistici presenti nelle vie del borgo domenica 12 gennaio...

giovedì, 9 gennaio 2020, 13:08

La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Borgosesia in programma domenica 12 gennaio alle ore 14,30 verrà effettuata al Lucchese Point lato tribuna coperta venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12.

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:20

Si è conclusa con successo la prima fase della collaborazione, già destinata a proseguire, tra Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con il suo Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e Industrie Celtex Spa, leader nella produzione di prodotti in carta per uso professionale, con sede a Montecarlo (Lucca).

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:17

Ci sarà anche il prof. Antonio Maria Rinaldi nel convegno di sabato 11 gennaio nella sede di Conflavoro Pmi Lucca in via del Brennero, 1040/BH intitolato 'Deindustrializzazione, crisi del lavoro, tutela del Made in Italy: quale futuro?'. L'appuntamento è dalle ore 17 alle 19, al termine un aperitivo conviviale.

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:16

L'assemblea avrà luogo venerdì 10 gennaio alle 17,30 presso i locali dell'Anfass, gentilmente concessi, in Via F.M. Fiorentini 25 a San Filippo.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 23:05

UTS inaugurerà il primo anno accademico il 10 gennaio 2020 a Lucca, presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, in via san Micheletto n.3, alle ore 9,30.