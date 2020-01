Lando Baldassari, la famiglia ringrazia

Altre notizie brevi

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:24

Potere al Popolo Lucca interviene su quanto avvenuto questa mattina ad Altopascio: Succede al Altopascio: un uomo di quarantuno anni, in preda alla disperazione si sarebbe cosparso di un liquido infiammabile per darsi fuoco. Il motivo? L'uomo stava attendendo lo sfratto dall'appartamento condominiale dove abitava, e quando a mezzogiorno sono...

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:22

"Una tragedia. Non c'è nessun altro termine per commentare quello che è successo ad Altopascio. Se venisse confermata la prima ricostruzione, secondo la quale il quarantenne brasiliano adesso in fin di vita si sarebbe dato fuoco dopo aver ricevuto un'ordinanza di sfratto esecutivo, alla commozione andrebbe immediatamente unita la riflessione.

lunedì, 13 gennaio 2020, 14:52

Dopo la posa della soglia di inciampo alla Pia Casa, la settimana ci presenta ancora due importanti iniziative programmate nell'ambito del calendario della Memoria attuato da Comune e Provincia di Lucca con il sostegno scientifico e il supporto organizzativo dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea.

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:41

Dopo la posa della soglia di inciampo alla Pia Casa, la settimana ci presenta ancora due importanti iniziative programmate nell'ambito del calendario della Memoria attuato da Comune e Provincia di Lucca con il sostegno scientifico e il supporto organizzativo dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea.

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:56

"La Toscana da troppi anni non programma il suo futuro: a dirlo oggi non è un sovranista o un complottista, ma uno che a Firenze ha persino governato i conti: Alessandro Petretto, professore di economia ma anche ex assessore al bilancio della giunta Renzi.

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:03

"Quanto successo ad Altopascio venerdì notte al ragazzo di Santa Croce sull'Arno, Simone Turini, durante la serata Lgbt in un locale della cittadina è gravissimo, un gesto allarmante da condannare con fermezza. Voglio esprimere piena vicinanza e solidarietà al ragazzo aggredito e alle sue amiche e amici che hanno cercato...

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:54

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, interviene in merito al piano di mobilità e sosta nel centro storico."Sul Piano di mobilità e sosta nel Centro Storico si sente e si legge di tutto - afferma -.

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:09

La FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche,associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, invita associazioni, club e singoli fotoamatori a tesserarsi, o a rinnovare il proprio tesseramento, per l’anno 2020, un anno di grande importanza per...

lunedì, 13 gennaio 2020, 08:27

Giovedì 16 gennaio, alle ore 17,30, presso LuccaLibri/Libreria - Caffè letterario proiezione del videodoc Questa terra impastata di sangue, per la regia di Nadia Davini e Stefano Ceccarelli e l'interpretazione dell'attore lucchese Marco Brinzi.Il videodocumentario è stato prodotto nello scorso anno dall'Istituto Storico della Resistenza di Lucca in occasione delle...

domenica, 12 gennaio 2020, 19:49

"Mozambico: dare la luce alla speranza" è il titolo dell'incontro in programma mercoledì 15 gennaio a partire dalle ore 18.30 nella sala della cultura di "Pinturicchio" (viale Batoni 127 - via Borgo Giannotti 42) a Lucca.