Le regole dettate dal questore per il Carnevale di Viareggio

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:55

Il conto alla rovescia per la manifestazione più sentita dai viareggini è cominciato. Carnevale è quasi alle porte. Divertimento, certo. Non scordiamoci le regole però. È per questo che il questore della provincia di Lucca Dalle Mura tiene a ricordare a tutti coloro che parteciperanno alla festa che le maschere sono consentite e ben accette, ovviamente, ciononostante "Sarà di fatto obbligatorio togliersela ad ogni invito degli ufficiali e agenti di forza pubblica. Inoltre - continua nel decreto - è vietato portare armi, bastoni, mazze, manganelli e qualsiasi altro oggetto in grado arrecare danni, offese o disturbi alle persone. È assolutamente vietato, poi, gettare o spargere materiali e polveri coloranti imbrattanti o pericolosi e versare sul volto delle persone liquidi di ogni genere". Coloro che non seguiranno le normative previste dal decreto saranno puniti con una sanzione amministrativa dai 10 ai 103 euro.