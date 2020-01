Le rose di Ravensbruck per la Giornata della Memoria

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:08

Sabato 18 gennaio, alle 21, Quelli del Progettino presentano "E' tutto un gioco di letteratura", drammaturgia e regia di Nicola CosentinoUna classe in cui regna poca voglia di studiare, una professoressa particolarmente puntigliosa,applica un metodo in cui musica e parole si fondono e si confondono per cercare di ricordare alcune...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:51

Riaperto all'Urp di via del Moro lo Sportello per l'immigrazione.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:06

Wedding Open Day, una giornata nella bellissima location lucchese di GreenheART, collocta all'inteno di un vero e proprio garden, per presentare alle future coppie di sposi i migliori fornitori per rendere magico e unico il loro matrimonio.Domenica 19 gennaio dalle 15:00 alle 20.00 - Ingresso libero, a disposizione dei visitatori...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:23

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:21

Si inizia sempre dalle cose semplici per poi passare a quelle più complesse. E' quello che si propone OIKOS, Associazione di Promozione Sociale, nel proporre, anche quest'anno, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Comune di Lucca, il Laboratorio formativo sulla riparazione e il restayling...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:50

Aggressione omofoba, LuccAut sabato in piazza ad Altopascio. "Tutta la cittadinanza, tutte le associazioni e le istituzioni che credono nel rispetto e nell'accoglienza siano al nostro fianco". Un momento di ritrovo in piazza, per dire basta a omofobia, bifobia e transfobia.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:50

Nuovo appuntamento nel salotto artistico letterario di Villa Le Sughere in località Conti 15 a Marginone di Altopascio per la presentazione del libro “Sopra il cielo oltre le stelle” (editore: I Libri di Pan) di Floriano Ansani.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:47

"Come ampiamente prevedevamo - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - il Pd ha bocciato la nostra mozione che, tra le altre cose, chiedeva di togliere, o quantomeno mitigare la sanzione imposta dall'Asl al primario d'oculistica del San Luca di Lucca."

mercoledì, 15 gennaio 2020, 13:30

È stata approvata nel corso della seduta del Consiglio regionale di ieri la mozione che il consigliere regionale Pd Stefano Baccelli aveva presentato a seguito della protesta del personale scolastico in appalto avvenuta a novembre a Firenze.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 09:20

Sabato 18 febbraio, dalle 9 alle 13, presso il Parco Scientifico di Capannori a Segromigno in Monte, via Nuova 44/a si svolgerà un incontro pubblico per svolgere un primo bilancio di 10 anni di attività del Centro di Ricerca Rifiuti Zero istituito nel 2010 dal Comune di Capannori.