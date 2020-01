Lucca Biennale, ancora aperto il bando Indoor

Altre notizie brevi

sabato, 18 gennaio 2020, 20:30

Tornano i "saveurs de France" a cura del mercatino regionale francese in piazza Napoleone dal 5 all' 8 marzo. Tre giornate all'insegna di enogastronomia e artigianato con degustazioni di vini, assaggio di biscotti bretoni, cioccolatini e macarons.

sabato, 18 gennaio 2020, 20:29

Il Circolo Centro Storico del partito democratico organizza mercoledì 22 gennaio alle ore 18, presso la sede di Piazza S.Francesco, un incontro pubblico con il consigliere regionale del Pd Stefano Baccelli.

sabato, 18 gennaio 2020, 18:05

Alessandra Nardini, consigliera regionale della Toscana, era oggi ad Altopascio contro l'omofobia."Siamo nel 2020 - ha esordito - e succede ancora che un giovane venga insultato e picchiato perché gay e che una amica che lo difende venga anch'essa picchiata.

sabato, 18 gennaio 2020, 15:48

A partire dal pomeriggio di domenica è previsto in Toscana un rinforzo del vento di Grecale che diventerà vento forte in serata e nella notte tra domenica e lunedì.

sabato, 18 gennaio 2020, 15:29

La sinistra si muove e avvia una discussione sul futuro del territorio e dell'ambiente di Lucca.Dopo l'avvio dell'iter del piano operativo - il principale strumento di pianificazione urbanistica - votato dal Consiglio comunale, l'associazione Sinistra con organizza un'assemblea pubblica, in programma mercoledì prossimo (22 gennaio), alle ore 21, nella sua...

sabato, 18 gennaio 2020, 12:55

Martedì 21 gennaio nel corso di una iniziativa in programma alle ore 17.30 nella sala Tobino di Palazzo Ducale prenderà il via l'attività dell'Agorà del cibo e del Consiglio del cibo, gli organismi di partecipazione della 'Piana del Cibo' costituita per affrontare in maniera condivisa, fra enti locali e comunità,...

sabato, 18 gennaio 2020, 12:49

Prosegue al teatro Artè la stagione artistica 2019-2020 promossa dal Comune e gestita da "Battista Ceragioli Management". Mercoledì 22 gennaio alle ore 21.15 è in programma lo spettacolo 'Platero y yo' di Juan Ramón Jiménez con Ugo Dighero (voce narrante) e Christian Lavernier (chitarra), musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco.

sabato, 18 gennaio 2020, 10:43

Domenica 26 gennaio alle 15, doppio appuntamento con la storia al Via Francigena Entry Point museum la Casa del Boia!????Per gli adulti: visita guidata alla cannoniera della ex Casa del Boia e alle mura di Lucca, alla scoperta delle antiche difese della città.????Come mangiavano i nostri antenati? Laboratorio creativo per...

venerdì, 17 gennaio 2020, 18:38

Sono 800 i biglietti a disposizione dei tifosi della Lucchese per la gara di domenica contro il Real Forte Querceta in programma allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi.

venerdì, 17 gennaio 2020, 18:38

Non ci saranno i Fossi dell'Arte 2020 nella zona di via del Fosso vicino alla Madonna dello Stellario, esposizioni al l'aperto con opere di vari artisti che si era tenuto da aprile a settembre 2019 con grosso successo. Organizzato da Arci Lucca e Versilia con Fabrizio Barsotti pittore lucchese.