Lucca Crea vara tre bandi per la ricerca di figure professionali. Da oggi disponibili i bandi

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 18:06

Il 27 gennaio, in occasione del giorno della memoria e dell’impegno contro il fascismo e il razzismo, il Liceo A. Vallisneri organizza una manifestazione dedicata alla memoria.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:27

Sci Alpinismo: prorogate le iscrizioni al corso di base SA1 organizzato dalla scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera del C.A.I. (Club Alpino Italiano) Lucca, insieme alle sezioni di Pistoia, Pontedera, Siena e Arezzo. Il primo incontro, teorico, si tiene giovedì 23 gennaio 2020 alle 21 nella sede del...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:08

La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Ghiviborgo in programma domenica 26 gennaio alle ore 14,30verrà effettuata al Lucchese Point lato tribuna coperta venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12,30, mentre domenica i tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle 10,30 e fino alle 14,30.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:07

Anche in tutti gli ospedali della Azienda USL Toscana nord ovest, così come nel resto della Regione Toscana, è entrato in funzione il numero unico per le emergenze intraospedaliere che permette di attivare un'assistenza tempestiva in tutti quei casi di eventi traumatici che possono accadere all'interno di un ospedale.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:34

"È fondamentale tenere sempre la guardia alta. Un sistema di controlli efficiente è fondamentale per evitare il rischio di un danno gravissimo al patrimonio animale e all'export. Per ora ci ha permesso di rimanere indenni in Toscana e in Italia ed è quindi fondamentale che le autorità continuino a mantenere...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:07

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per partecipare alle due visite programmate all' ex manicomio di Maggiano sabato 25 gennaio, visita guidata con turni alle ore 9.30 e alle 11.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:07

Domani sera, alle 21, al cinema La Compagnia a Firenze. "Paperman", come il nome dell'opera che ha esposto a Lucca, in piazza San Frediano, nel 2018, per Cartasia-Lucca Biennale. È questo il titolo del documentario sulla vita di James Lake, l'artista inglese le vicende del quale hanno lasciato il segno...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:05

Una serata all'insegno del divertimento, ricca di storielle e aneddoti in vernacolo lucchese. Venerdì 24 gennaio 2020 a partire dalle ore 21.15, nella sala della cultura di "Pinturicchio" (viale Batoni 127 - via Borgo Giannotti 42) a Lucca, si svolgerà l'evento "Vieni a veglia co' vegliarini", nel corso del quale...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 12:59

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia Spa ha approvato le linee guida del piano strategico 2020-2023 che prevede le principali direttrici di trasformazione e cambiamento della società. Il nuovo piano è focalizzato su una strategia di ammodernamento complessivo della rete gestita da ASPI - attraverso un significativo e...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:48

Il Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia, organizza nei mesi da febbraio a maggio 2020 la terza edizione della Rassegna Teatrale Anspi dedicata alle compagnie teatrali amatoriali presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca).